حياة كريمة.. محافظ كفر الشيخ يتابع الأعمال الإنشائية لمراكز الشباب الجديدة|صور

تابع اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، الأعمال الإنشائية لمراكز الشباب الجديدة بقرى مطوبس ضمن مبادرة حياة كريمة، برعاية الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، وإشراف الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة، مؤكدًا على أن جولاته الميدانية المستمرة بقرى ومراكز المحافظة تأتي لمتابعة تنفيذ المشروعات على أرض الواقع، وتقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات لدعم القرى الأكثر احتياجًا.





أوضح الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة أنه جارى على قدم وساق الانتهاء من رفع كفاءة مراكز شباب خليج قبلي و منية المرشد بمطوبس، لتواكب افتتاح مراكز الشباب الجديدة ضمن مبادرة حياة كريمة إلى جانب استمرار تنفيذ الخطة الإنشائية لمديرية الشباب والرياضة التي تنفذ بمراكز الشباب على مستوى المحافظة، والتي شملت " مراكز شباب الغنايم ، الفتح ، الروضة، إبيانة"، ومتابعة الأعمال الإنشائية لمقر المبني الإداري وملعب وسور مركز شباب خان الجنى.



أكد وكيل وزارة الشباب والرياضة، أن الخطة الإنشائية وتصميم الملاعب الرياضية المتنوعة ونشرها في العديد من القرى والمدن مجهود رائع تقف خلفه مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ من أجل تحقيق رؤية وزارة الشباب نحو نشر الثقافة الرياضية وجعلها أسلوب حياة، وذلك وفى إطار خطة التنمية المستدامة للدولة المصرية نحو الارتقاء بجودة حياة المواطن المصري وتحسين مستوى معيشته في مختلف نواحي الحياة وذلك من خلال التأكيد على ترسيخ مبادئ العدالة والاندماج الاجتماعي، وذلك بمتابعة عبد المنعم الكناني، وكيل المديرية للشباب، ومتابعة تنفيذ أبو النصر عزت، مدير إدارة الإنشاءات بالمديرية.

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