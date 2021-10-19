840 مليون درهم تصرفات عقارات دبي اليوم

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي اليوم أكثر من 840 مليون درهم حيث شهدت الدائرة تسجيل 263 مبايعة بقيمة 710.04 مليون درهم منها 51 مبايعة للأراضي بقيمة 249.56 مليون درهم و 212 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 460.48 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 31 مليون درهم في منطقة ورسان الرابعة تلتها مبايعة بقيمة 17 مليون درهم في منطقة وادي العمردي ثم مبايعة بقيمة 14 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد.

وتصدرت منطقة الحبية الرابعة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 13 مبايعة بقيمة 60 مليون درهم وتلتها منطقة الحبية الثالثة بتسجيلها 10 مبايعات بقيمة 32 مليون درهم وثالثة في اليفرة 3 بتسجيلها 7 مبايعات بقيمة 7 ملايين درهم.

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 47 مليون درهم بمنطقة برج خليفة كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 20 مليون درهم في منطقة برج خليفة وأخيراً مبايعة بقيمة 20 مليون درهم في منطقة أم سقيم الأولى.

وتصدرت منطقة الخليج التجاري المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 25 مبايعة بقيمة 23 مليون درهم وتلتها منطقة اليفرة 1 بتسجيلها 24 مبايعة بقيمة 38 مليون درهم وثالثة في مرسى دبي بتسجيلها 18 مبايعة بقيمة 40 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 112.45 مليون درهم منها 13 رهن أراض بقيمة 22.72 مليون درهم و44 رهن فلل وشقق بقيمة 89.73 مليون درهم وكان أهمها بمنطقة نخلة جميرا بقيمة 13 مليون درهم وأخرى في منطقة جبل علي الصناعية الأولى بقيمة 13 مليون درهم.

أما الهبات فقد شهدت تسجيل 15 هبة بقيمة 18.36 مليون درهم كان أهمها بمنطقة مرسى دبي بقيمة 7 ملايين درهم وأخرى في منطقة نخلة جميرا بقيمة 5 ملايين درهم.