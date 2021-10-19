عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

840 مليون درهم تصرفات عقارات دبي اليوم

ارشيفية
ارشيفية

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي اليوم أكثر من 840 مليون درهم حيث شهدت الدائرة تسجيل 263 مبايعة بقيمة 710.04 مليون درهم منها 51 مبايعة للأراضي بقيمة 249.56 مليون درهم و 212 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 460.48 مليون درهم.

 

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 31 مليون درهم في منطقة ورسان الرابعة تلتها مبايعة بقيمة 17 مليون درهم في منطقة وادي العمردي ثم مبايعة بقيمة 14 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد.

 

وتصدرت منطقة الحبية الرابعة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 13 مبايعة بقيمة 60 مليون درهم وتلتها منطقة الحبية الثالثة بتسجيلها 10 مبايعات بقيمة 32 مليون درهم وثالثة في اليفرة 3 بتسجيلها 7 مبايعات بقيمة 7 ملايين درهم.

 

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 47 مليون درهم بمنطقة برج خليفة كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 20 مليون درهم في منطقة برج خليفة وأخيراً مبايعة بقيمة 20 مليون درهم في منطقة أم سقيم الأولى.

 

وتصدرت منطقة الخليج التجاري المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 25 مبايعة بقيمة 23 مليون درهم وتلتها منطقة اليفرة 1 بتسجيلها 24 مبايعة بقيمة 38 مليون درهم وثالثة في مرسى دبي بتسجيلها 18 مبايعة بقيمة 40 مليون درهم.

 

وسجلت الرهون قيمة قدرها 112.45 مليون درهم منها 13 رهن أراض بقيمة 22.72 مليون درهم و44 رهن فلل وشقق بقيمة 89.73 مليون درهم وكان أهمها بمنطقة نخلة جميرا بقيمة 13 مليون درهم وأخرى في منطقة جبل علي الصناعية الأولى بقيمة 13 مليون درهم.

 

أما الهبات فقد شهدت تسجيل 15 هبة بقيمة 18.36 مليون درهم كان أهمها بمنطقة مرسى دبي بقيمة 7 ملايين درهم وأخرى في منطقة نخلة جميرا بقيمة 5 ملايين درهم.

تصرفات عقارات دبي اليوم منطقة وادي العمردي منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد منطقة الحبية الرابعة منطقة برج خليفة منطقة أم سقيم الأولى

ترشيحاتنا

هدف خرافي جديد.. محمد صلاح يتقدم لـ ليفربول على أتليتكو مدريد

السعودية.. هيئة العقار: تراجع أسعار المتر في أحياء جدة بأكثر من النصف

فرصة العمر..أسرة تبيع مدينة بالكامل مقابل 725 ألف دولار شاملة الطرق والمواشي

حقيقة قيام المصريين بصرف 136 مليار جنيه على الدروس الخصوصية.. فيديو

نوستالجيا..موروثات "ليلة الحنة" وكيف تطورت عند المصريين وبعض الدول العربية

نيويورك تقرر إزالة تمثال لأحد مؤسسي الولايات المتحدة بسبب ماضيه الاستعبادي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البحوث الفلكية: زلزال بقوة 6 ريختر يشعر به سكان القاهرة منذ قليل

بتهمة الاعتداء الجنسي.. الحكم بـ سجن ميتشو مدرب الزمالك الأسبق 3 سنوات

خالد الغندور: لجنة التسوية والتحكيم تلغي قرار إيقاف شيكابالا

15 نوفمبر.. حظر دخول موظفي الحكومة إلا بعد حصولهم على تطعيم كورونا

نصف تريليون جنيه رشوة ..المؤبد والمشدد ل 16 متهما بالتزوير والاستيلاء على أموال الدولة

موسيماني: هذا الشخص لا يمثلني.. وعلاقتي بالأهلي "مش محتاجة كلام"

بعد زلزال اليوم.. رئيس البحوث الفلكية يوجه رسالة عاجلة للمواطنين

راتبه 3 ملايين دولار..فصل مدرب كرة قدم رفض الحصول على لقاح كورونا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ريا أبي راشد تنضم لنجوم الفن على ريد كاربت فيلم أميرة بمهرجان الجونة..صور

أنجلينا جولي تحضر العرض الخاص لـ Eternals بملابس معاد استخدامها.. ما السبب؟

وزير الدفاع يشهد إجراءات تفتيش الحرب لإحدى تشكيلات الجيش الثاني بعد تحديثها.. فيديو وصور

تفكك إثيوبيا.. أمريكا تحذر آبي أحمد من كارثة بسبب الحرب على تيجراي

فيديو

السعودية والعراق الأكبر عربيا.. قائمة أغنى دول العالم امتلاكا لـ احتياطي النفط

حل أزمتي ليبيا وقبرص .. أبرز تصريحات الرئيس السيسي في القمة الثلاثية باليونان

أحمد السقا وهند صبري يكشفان عن الصفات المشتركة بينهما .. فيديو

وزير الدفاع يشهد إجراءات تفتيش الحرب لإحدى تشكيلات الجيش الثاني بعد تحديثها.. فيديو وصور

المزيد

ساحة رأي

د. ضحى بركات تكتب: إلا رسول الله

د.جوزيف رامز أمين يكتب: علاقة الكنيسة القبطية بجنوب السودان

ليلى موسي تكتب: اللجنة الدستورية.. خطوة نحو الأمام أم استنساخ لسابقاتها؟

كواعب أحمد البراهمي تكتب: سن الرشد

أحمد الغنام يكتب: صراع السياسة والثقافة العربية

د. أحمد عبدالمجيد يكتب: عشقت محمدًا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إيمان الدربي

وجه القمر

محمد نوار

رحمة للعالمين!

كريمة أبو العينين

«بالحب ابتلينا»

بهجت العبيدي

العقل الأسطوري وخرافة السحر!

د.محمود بكري

معركة الوعي (8)

محمد أرسلان

العراق ما بعد الانتخابات وأفغانستان

ريهام مازن

«المولد».. حلوى وتأسي بأخلاق الحبيب المصطفى

د. جهاد عودة

«الصراع الدولى من أجل السلام الدائم»: تعميق إشكالية الناتو والدفاع الأوروبى

اﻟﻤﺰﻳﺪ