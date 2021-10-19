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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

زوجة الشهيد عامر عبد المقصود: الرئيس السيسي الأب والسند

صدى البلد

أكتوبر شهر التضحيات..  ستبقى انتصارات ذلك الشهر خالدة فى وجدان أبناء الشعب المصرى وستبقى تضحيات أبطالنا عبر نحتذى بها ونعلم أولادنا منها قيمة الوطن والدفاع عنه .

 

لم ننس تضحيات وبطولات رجال الشرطة المصرية فى الحفاظ على أرض الوطن والدفاع عنها ضد الإرهاب الأسود الذى لا يريد بنا وبوطننا خيرا.

 قصة الشهيد العميد عامر عبد المقصود نائب مأمور قسم شرطة كرداسة

 استشهد العميد عامر عبد المقصود ظهر يوم 14 أغسطس عام 2013، خلال تأدية عمله فى الحفاظ على قسم شرطة كرداسة ورفض تسليمه لعناصر الجماعة الإرهابية التى حاوطت القسم وبحوزتهم الأسلحة النارية .

 

حاول أنصار جماعة الإخوان الارهابية اقتحام قسم شرطة كرداسة بالجيزة، ودخلوا بأسلحة ثقيلة منها الآر بي جي، ولكن الشهيد البطل رفض تسليم القسم لهم.

 

تعرض الشهيد للتعذيب على يد عناصر الجماعة الإرهابية ، بعد إطلاق الرصاص عليه، والتمثيل بجثمانه على الأرض حتى منطقة ناهيا.

 

وفي أبريل عام 2017 أحالت المحكمة أوراق 20 متهمًا في قضية مذبحة كرداسة للمفتي، وحددت جلسة 2 يوليو من العام نفسه للنطق بالحكم والذي كان حكما بالإعدام.

 

زوجة الشهيد توجه رسالة لضباط الشرطة الجدد 


قالت نجلا سامى حرم الشهيد البطل عامر عبد المقصود، فخر كبير لكل من ينضم لوزارة الداخلية "مصنع الرجال"، أنا بعتبر كل من ينصم لتلك الوزارة الكبيرة مثل أولادى فخير ما فعلوا أن ينضموا لجهاز الشرطة المصرية.

وأضافت لـ"صدى البلد": “أنتم زى ولادى ولازم تتخذوا من تضحيات وبطولات أبناء هذا الجهاز الكبير عبرة تحتذوا بها فى عملكم وحياتكم ومستقبلكم”.

واستكملت حديثها: “كنت أتمنى أن ينتمى أولاى لوزارة الداخلية ولكن للأسف تخرجوا في كليات أخرى ولن ينالوا شرف استكمال مسيرة والدهم البطل”.

 

وأضافت زوجة الشهيد: "أمنية حياتى أن يأخذ الجيل الصاعد العبرة من الأبطال اللى ضحوا بأرواحهم فى سبيل الوطن.. وزارة الداخلية مبتخرجش غير أبطال".

 

وعن دور وزارة الداخلية فى رعاية أسر شهداء الشرطة، قال السيدة نجلا إن قطاع العلاقات الإنسانية بوزارة الداخلية يبذل مجهود جبار لرعاية أسر الشهداء وتلبية جميع احتياجاتهم.

 

وأضافت زوجة الشهيد أن وزارة الداخلية تقدم كل الدعم لأسر الشهداء من خلال رعاية اجتماعية ورعاية صحية واحتفالات فى جميع المناسبات بأبناء الشهداء، فلم تترك الوزارة شئ الا وتقدمه لأسر الشهداء .

وقالت زوجة الشهيد إن أسر الشهداء يعتبرون الرئيس السيسي هو الأب والسند بعدما فقدوا أبائهم، مضيفة: “الرئيس السيسي بالنسبة لنا هو الأب والجد لأحفاد الشهداء، فهو لم يترك مناسبة إلا وقام بتكريمنا والتوجيه بتذليل أى عقابات تواجهنا”.

وأكدت زوجة الشهيد أن اللواء محمود توفيق وزير الداخلية ايضا لم يتدخر جهدا فى ارضاء وتلبية احتياجات أسر الشهداء ، فلهو منا كل تحية على مجهوداته لتوفير جميع احتياجاتنا .

 

أكتوبر شهر التضحيات الشعب المصري أبناء الشعب المصرى رجال الشرطة المصرية

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