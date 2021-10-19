وساطة روسية.. أذربيجان تطلق سراح 5 أسرى من أرمينيا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، إطلاق أذربيجان سراح خمسة أسرى أرمن، وأعيدوا إلى أرمينيا، بعد وساطة موسكو.

ووفقا لوكالة الأنباء الروسية سبوتنيك، جاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "أطلقت السلطات الأذربيجانية، بوساطة روسية، سراح خمسة أسرى أرمن، نقلوا إلى يريفان على متن طائرة تابعة للقوات الجوية الروسية".

وفي وقت سابق، طلبت أذربيجان، من محكمة العدل الدولية إصدار أمر لأرمينيا بتسليم الخرائط التي تظهر مواقع الألغام الأرضية على أراضيها. مؤكده إن إجراءات الطوارئ مطلوبة بشكل عاجل للحماية من “التهديد الخطير” الذي يمثله رفض أرمينيا تسليم الخرائط.

ووفقا لوكالة رويترز للأنباء، طرد الجيش الأذربيجاني، القوات الأرمينية من مناطق سيطرت عليها منذ تسعينيات القرن الماضي في منطقة ناجورنو كاراباج، قبل أن تتوسط روسيا لوقف إطلاق النار.

وقال نائب وزير خارجية أذربيجان، نور محمدوف، للقضاة إن إجراءات الطوارئ مطلوبة بشكل عاجل للحماية من “التهديد الخطير” الذي يمثله رفض أرمينيا تسليم الخرائط.

وقال محمدوف، إن الحملة المزعومة لزرع الألغام الأرضية هي ببساطة استمرار لعملية التطهير العرقي في أرمينيا منذ عقود ومحاولة لإبقاء هذه الأراضي خالية من الأذربيجانيين.

ورفض محامي أرمينيا أمام المحكمة، يغيشي كيراكوسيان، الادعاءات الأذربيجانية ووصفها بأنها تحركات مصطنعة ودفاعية.