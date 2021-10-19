كاملة أبو ذكري: كنت أفضل تقديم واحة الغروب في فيلم سينمائي

تقدم محطة راديو إنرجي 92.1 تغطية خاصة من مهرجان الجونة، من خلال لقاءات مع أبرز وأشهر صناع السينما والدراما، والنجوم الحاضرين للفعاليات.

وأجرت المذيعة زهرة رامي برفقة منة عامر حوارا مع المخرجة كاملة أبو ذكري رئيس لجنة تحكيم مسابقة الأفلام القصيرة، للحديث عن الأعمال المعروضة وتفاصيل المهرجان.

وقالت كاملة أبو ذكري إن مهرجان الجونة فرصة لمشاهدة أفلام صعب متابعتها على القنوات ولا تعرض في السينما، وهي أعمال من عالم آخر مليئة بالمتعة وجميلة.

وأوضحت كاملة أبو ذكري أن معيار الحكم على الأفلام نابع أولا من الإحساس والفكرة التي يبرزها التمثيل وهو دور المخرج، مشيرا إلى أن التكنيك أمرا سهلا وهو آخر معيار للنجاح.

وكشفت كاملة أبو ذكري في لقائها مع إنرجي أنها تحن دائما لتقديم الأفلام القصيرة مرة أخرى، مشيرة إلى أن هذا الأمر لا يعد خطوة إلى الوراء.

وأضافت: "المسلسلات هي اللي خطوة لورا لإن الفيلم القصير هو أساس السينما".

وعبرت عن أمنيتها لتقديم فيلم سينمائي قريبا، مشيرة إلى أنها تشرف حاليا على عمل مازال في مرحلة الكتابة، قائلة: "الفكرة بتفرض نفسها لإن في أفكار صعب تتعمل فيلم طويل".

وقالت كاملة أبو ذكري إنها كانت تتمنى تقديم مسلسل واحة الغروب الذي حقق نجاحا في عام 2017، في فيلم سينمائي، مضيفة:"كان هيبقى أحلى بكتير".

وعلقت المخرجة الشهيرة على الجدل الدائر حول فساتين مهرجان الجونة، ووصفت الاهتمام به بأنه "حاجة سخيفة"، خاصة أن التعليقات تكون عادة غير لائقة.

وأشارت إلى أنه من الطبيعي أن تظهر النجمات في المهرجانات بفساتين مثلما يحدث في كان وفينيسيا، لكن المهرجانات لا تقام للفساتين فقط ويجب الانتباه لمستوى الأفلام المعروضة.

وأثنت على مستوى الأفلام المشاركة هذا العام ووصفتها بأنها "حاجة تفرح"، خاصة الأفلام القصيرة القادرة على إيصال الإحساس في وقت قصير.