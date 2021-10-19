عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

كاملة أبو ذكري: كنت أفضل تقديم واحة الغروب في فيلم سينمائي

كاملة أبو ذكري
كاملة أبو ذكري

تقدم محطة راديو إنرجي 92.1 تغطية خاصة من مهرجان الجونة، من خلال لقاءات مع أبرز وأشهر صناع السينما والدراما، والنجوم الحاضرين للفعاليات. 

وأجرت المذيعة زهرة رامي برفقة منة عامر حوارا مع المخرجة كاملة أبو ذكري رئيس لجنة تحكيم مسابقة الأفلام القصيرة، للحديث عن الأعمال المعروضة وتفاصيل المهرجان.

وقالت كاملة أبو ذكري إن مهرجان الجونة فرصة لمشاهدة أفلام صعب متابعتها على القنوات ولا تعرض في السينما، وهي أعمال من عالم آخر مليئة بالمتعة وجميلة.

وأوضحت كاملة أبو ذكري أن معيار الحكم على الأفلام نابع أولا من الإحساس والفكرة التي يبرزها التمثيل وهو دور المخرج، مشيرا إلى أن التكنيك أمرا سهلا وهو آخر معيار للنجاح. 

وكشفت كاملة أبو ذكري في لقائها مع إنرجي أنها تحن دائما لتقديم الأفلام القصيرة مرة أخرى، مشيرة إلى أن هذا الأمر لا يعد خطوة إلى الوراء. 

وأضافت: "المسلسلات هي اللي خطوة لورا لإن الفيلم القصير هو أساس السينما". 

وعبرت عن أمنيتها لتقديم فيلم سينمائي قريبا، مشيرة إلى أنها تشرف حاليا على عمل مازال في مرحلة الكتابة، قائلة: "الفكرة بتفرض نفسها لإن في أفكار صعب تتعمل فيلم طويل".

وقالت كاملة أبو ذكري إنها كانت تتمنى تقديم مسلسل واحة الغروب الذي حقق نجاحا في عام 2017، في فيلم سينمائي، مضيفة:"كان هيبقى أحلى بكتير". 

وعلقت المخرجة الشهيرة على الجدل الدائر حول فساتين مهرجان الجونة، ووصفت الاهتمام به بأنه "حاجة سخيفة"، خاصة أن التعليقات تكون عادة غير لائقة. 

وأشارت إلى أنه من الطبيعي أن تظهر النجمات في المهرجانات بفساتين مثلما يحدث في كان وفينيسيا، لكن المهرجانات لا تقام للفساتين فقط ويجب الانتباه لمستوى الأفلام المعروضة. 

وأثنت على مستوى الأفلام المشاركة هذا العام ووصفتها بأنها "حاجة تفرح"، خاصة الأفلام القصيرة القادرة على إيصال الإحساس في وقت قصير. 

كاملة أبو ذكرى مهرجان الجونة واحة الغروب إنرجي فساتين الجونة

ترشيحاتنا

تنتشر بسرعة كبيرة.. اكتشاف سلالة جديدة لكورونا أشد فتكا من متحور دلتا

حقوق النبي على أمته .. تعظيمه وتصديق نبوته والتخلق بأخلاقه

بنزيما يقود تشكيل ريال مدريد أمام شاختار في دوري أبطال أوروبا

هل يجوز للأرملة الذهاب الى الأفراح في فترة العدة ؟.. الإفتاء تجيب

مانشستر سيتي يتقدم على كلوب بروج بثنائية في دوري أبطال أوروبا

عودة مبهرة.. مهرجان GoodWood للسرعة يعلن مواعيده الجديدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البحوث الفلكية: زلزال بقوة 6 ريختر يشعر به سكان القاهرة منذ قليل

بتهمة الاعتداء الجنسي.. الحكم بـ سجن ميتشو مدرب الزمالك الأسبق 3 سنوات

راتبه 3 مليون دولار.. فصل مدرب كرة قدم رفض الحصول على لقاح كورونا

بالقانون.. زيادة 10% على الأجر الأساسي للعاملين بهذا النوع من الشركات

خالد الغندور: لجنة التسوية والتحكيم تلغي قرار إيقاف شيكابالا

تامر أمين يكشف سر فصل الميكروفون والكهرباء عن محمد رمضان في الجونة

بعد زلزال اليوم.. رئيس البحوث الفلكية يوجه رسالة عاجلة للمواطنين

وفاة نجل الفنان الراحل عبد المطلب في المغرب بعد صراع مع المرض

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أنجلينا جولي تحضر العرض الخاص لـ Eternals بملابس معاد استخدامها.. ما السبب؟

وزير الدفاع يشهد إجراءات تفتيش الحرب لإحدى تشكيلات الجيش الثانى بعد تحديثها

تفكك إثيوبيا.. أمريكا تحذر آبي أحمد من كارثة بسبب الحرب على تيجراي

انطلاق فعاليات التدريب المصرى السودانى المشترك «حارس الجنوب ــ 1»

فيديو

حل أزمتي ليبيا وقبرص .. أبرز تصريحات الرئيس السيسي في القمة الثلاثية باليونان

أحمد السقا وهند صبري يكشفان عن الصفات المشتركة بينهما .. فيديو

شيل إيدك وبطلوا شغل شيخ العرب.. هجوم عنيف على أحمد مجاهد في البرلمان

غاوي مشاكل.. لماذا لم يكمل محمد رمضان فقرته في مهرجان الجونة؟..فيديو جراف

المزيد

ساحة رأي

د.جوزيف رامز أمين يكتب: علاقة الكنيسة القبطية بجنوب السودان

ليلى موسي تكتب: اللجنة الدستورية.. خطوة نحو الأمام أم استنساخ لسابقاتها؟

كواعب أحمد البراهمي تكتب: سن الرشد

أحمد الغنام يكتب: صراع السياسة والثقافة العربية

د. أحمد عبدالمجيد يكتب: عشقت محمدًا

د. علاء الشال يكتب: لماذا لا نحتفل بميلاد شفيع الأمة؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد نوار

رحمة للعالمين!

كريمة أبو العينين

«بالحب ابتلينا»

بهجت العبيدي

العقل الأسطوري وخرافة السحر!

د.محمود بكري

معركة الوعي (8)

محمد أرسلان

العراق ما بعد الانتخابات وأفغانستان

ريهام مازن

«المولد».. حلوى وتأسي بأخلاق الحبيب المصطفى

د. جهاد عودة

«الصراع الدولى من أجل السلام الدائم»: تعميق إشكالية الناتو والدفاع الأوروبى

د.على ثابت

مسلمون ضد الإسلام

اﻟﻤﺰﻳﺪ