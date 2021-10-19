عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مقالات

وجه القمر

تمر السنوات وتبقي ذكري انتصارات أكتوبر ذكري تشعر كل  مصري من المصريين بالفخر والأعتزاز لهذه الحرب العظماء بل ونظل نستمد العزم والأصرار ونستلهم كل معاني القوة والفخر والعزة لنتعلم من هذه الحرب الإيثار والتضحية ونكران الذات والتأكيد علي روح الفريق التي كانت تميز الجيش المصري في حرب أكتوبر حتي تتحول هذه المعاني لحائط صد لمواجهة تحديات العصر وتجاوز الصعوبات التي تواجهنا بأصرار وأخلاص وتحدي.
  وربما من أهم المشاعر التي نشعر بها في ذكري أنتصار أكتوبر مشاعر الفخر بجيشنا العظيم الذي أكد كل المحللين العسكريين أنه سر الأنتصار في هذه الحرب العظيمة . 
وهذا ليس بجديد علي خير أجناد الأرض فقد  نقش علي جدران المعابد دور رائع للجيش المصري وحارب حروب عظيمة منذ بداية الحضارة الفرعونية وعلي مر التاريخ فكان أول جيش في التاريخ هو الجيش المصري وأول فرقة نظامية متخصصة في فنون القتال كانت فرقة مصرية موجود منذ حوالي   4500 سنة ..ليس هذا فقط ولكن أيام الحضارة المصرية القديمة كان هناك قائد عسكري أمرأة وكانت محترفة في القتال والتخطيط حتي أنها حصلت علي نوط الشجاعة والواجب هي القائدة اياح حتب وترجمتها وجه القمر فلم تكن المرأة في الحياة الفرعونية لها دور في الحياة السياسية والأجتماعية فقط ولكنها متميزة في الحياة العسكرية أيضا .
ربما يجعلناهذا الماضي العريق نستطيع تفسير قوة هذا الجيش في حرب أكتوبر 73 حينما أستطاعت قواتنا المسلحة أقتحام خط بارليف المنيع وأقامة جسور لها علي الضفة الشرقية من القناة بعد أن افقدت العدو توازنه في ستة ساعات .
وأيضا كان هناك نساء كثيرات شاركن في حرب أكتوبر ودعمن الجنود وكن ينقلن أخبار العدو للمخابرات ومنهن من تم تجنيدهم تبع المخابرات الحربية لرصد المواقع الأسرائيلية علي الحدود الغربية لمعرفة أعداد الجنود هناك ونوع القوات الموجودة وكان النساء خلال الحرب يتطوعن بالهلال الأحمر ويساعدن في تضميد جروح الجنود ومساعدتهن والتبرع بالدم لمصابي الحروب .  
ألا يجعلنا كل هذا الماضي البعيد والقريب ان نعتز بمصريتنا ونعمل علي رفعتها وعزتها بكل الأخلاص والتفاني .

المقالات المنشورة لا تعبر عن السياسة التحريرية للموقع وتحمل وتعبر عن رأي الكاتب فقط

ترشيحاتنا

هنصدر الكهرباء والغاز.. أحمد موسى: أردوغان يفهم رسائل مصر وقبرص واليونان

القمة المصرية اليونانية القبرصية .. 5 أحلام مشروعة و3 تحديات كبرى

هدف خرافي جديد.. محمد صلاح يتقدم لـ ليفربول على أتليتكو مدريد

السعودية.. هيئة العقار: تراجع أسعار المتر في أحياء جدة بأكثر من النصف

فرصة العمر..أسرة تبيع مدينة بالكامل مقابل 725 ألف دولار شاملة الطرق والمواشي

حقيقة قيام المصريين بصرف 136 مليار جنيه على الدروس الخصوصية.. فيديو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البحوث الفلكية: زلزال بقوة 6 ريختر يشعر به سكان القاهرة منذ قليل

بتهمة الاعتداء الجنسي.. الحكم بـ سجن ميتشو مدرب الزمالك الأسبق 3 سنوات

خالد الغندور: لجنة التسوية والتحكيم تلغي قرار إيقاف شيكابالا

15 نوفمبر.. حظر دخول موظفي الحكومة إلا بعد حصولهم على تطعيم كورونا

نصف تريليون جنيه رشوة ..المؤبد والمشدد ل 16 متهما بالتزوير والاستيلاء على أموال الدولة

موسيماني: هذا الشخص لا يمثلني.. وعلاقتي بالأهلي "مش محتاجة كلام"

بعد زلزال اليوم.. رئيس البحوث الفلكية يوجه رسالة عاجلة للمواطنين

راتبه 3 ملايين دولار..فصل مدرب كرة قدم رفض الحصول على لقاح كورونا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ريا أبي راشد تنضم لنجوم الفن على ريد كاربت فيلم أميرة بمهرجان الجونة..صور

أنجلينا جولي تحضر العرض الخاص لـ Eternals بملابس معاد استخدامها.. ما السبب؟

وزير الدفاع يشهد إجراءات تفتيش الحرب لإحدى تشكيلات الجيش الثاني بعد تحديثها.. فيديو وصور

تفكك إثيوبيا.. أمريكا تحذر آبي أحمد من كارثة بسبب الحرب على تيجراي

فيديو

السعودية والعراق الأكبر عربيا.. قائمة أغنى دول العالم امتلاكا لـ احتياطي النفط

حل أزمتي ليبيا وقبرص .. أبرز تصريحات الرئيس السيسي في القمة الثلاثية باليونان

أحمد السقا وهند صبري يكشفان عن الصفات المشتركة بينهما .. فيديو

وزير الدفاع يشهد إجراءات تفتيش الحرب لإحدى تشكيلات الجيش الثاني بعد تحديثها.. فيديو وصور

المزيد

ساحة رأي

د. ضحى بركات تكتب: إلا رسول الله

د.جوزيف رامز أمين يكتب: علاقة الكنيسة القبطية بجنوب السودان

ليلى موسي تكتب: اللجنة الدستورية.. خطوة نحو الأمام أم استنساخ لسابقاتها؟

كواعب أحمد البراهمي تكتب: سن الرشد

أحمد الغنام يكتب: صراع السياسة والثقافة العربية

د. أحمد عبدالمجيد يكتب: عشقت محمدًا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إيمان الدربي

وجه القمر

محمد نوار

رحمة للعالمين!

كريمة أبو العينين

«بالحب ابتلينا»

بهجت العبيدي

العقل الأسطوري وخرافة السحر!

د.محمود بكري

معركة الوعي (8)

محمد أرسلان

العراق ما بعد الانتخابات وأفغانستان

ريهام مازن

«المولد».. حلوى وتأسي بأخلاق الحبيب المصطفى

د. جهاد عودة

«الصراع الدولى من أجل السلام الدائم»: تعميق إشكالية الناتو والدفاع الأوروبى

اﻟﻤﺰﻳﺪ