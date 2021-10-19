الكهرباء عن إتفاقية الربط مع قبرص واليونان: أوروبا تحتاج لـ الطاقة المصرية

قال الدكتور أيمن حمزة المتحدث بإسم وزارة الكهرباء، إن إتفاقية الربط الكهربي التي وقعت اليوم بين مصر واليونان وقبرص تعكس أن مصر تعيش واقعاً مشرف ومستقبل مشرق لقطاعي الطاقة والكهرباء بشكل خاص.



ورداً على سؤال الإعلامية الحديدي حول كيفية الربط الكهربائي بين دول تربطها حدود بحرية والتي لا تربطها بمصر حدوداً برية، أكد في مداخلة هاتفية خلال برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه على شاشة ON أن الاتفاقية التي أبرمت بين مصر والسعودية كانت أيضاً تتضمن في شقها وجود جزء يتم عبر كابل بحري، قائلاً: "حتى تتم إتفاقيات ربط كهربائي لابد أن تكون البنية التحتية للشبكات قوية وهذا متحقق في ما تم الاتفاق عليه خلال الفترة الماضية مع عدد من الدول عبر عدد من الاتفاقيات وهذا لم يتحقق إلا بالرؤية السليمة والارداة السياسية والتخطيط السليم في قطاعي الكهرباء والطاقة، حيث أن الارادة السياسة رسخت لفكرة أن تكون مصر مركزاً إقليمياً للطاقة وهو ما نراه الآن بالفعل".



وأضاف حمزة أن إتفاقية الربط الكهربائي المبرمة بين الدول الثلاث اليوم يعني وصول الكهرباء المصرية إلى أوروبا، خاصة أن القارة العجوز تحتاج لامدادات من الطاقة في هذا الوقت ومصر نملك الآن قدرة لمحطات الانتاج تبلغ نحو 57 ألف ميجا وات والجزء المتاح منها 47 ألف ميجا وات يومياً.

بلغ 34.800 ألف ميجا وات



وأوضح أنه بالرغم من أن الحمل الكهربائي الذي شهدناه الصيف الفائت بلغ 34.800 ألف ميجا وات وهو مالم نصل إليه من قبل إلا أنا إستطعنا الوفاء بالاحتياجات بالدول التي تربطنا بها إتفاقيات ربط كهربائي قائلاً : " زي الاردن وليبيا والسودان ورغم ذلك لدينا إحتياطي يتعدى.500 11 ألف ميجا وات وهو إحتياطي محترم جداً "

وكشف أيمن أنه بكل هذه القدرات وصلنا لمصادر أخرى من للكهرباء والطاقة من المصادر المتجددة وهي محل إهتمام كبير من الجانب الاوروبي ومصر لديها خطة غستراتجية طموحة في هذا المجال حيث أن تنويع مصادر الطاقة من شمس وريا وطاقة كهرومائية حيث بلغت مشاركة هذا القطاع نحو 20% من إجمالي الطاقة المتجددة بإجمالي 6600 ميجا وات خلال 2021 نتوقع وصولها في عام 2023 إلى 10 الالاف ميجا وات ونتوقع أيضاً إرتفاعها إلى 42% في عام 2035 وذلك من الحمل الاقصى "