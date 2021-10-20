من مطبخك ..3 حيل مجربة تخلصك من تشقق الكعبين

هل تعانى من تشقق الكعبين يمكن بعلاجات بسيطة التخلص من تشقق الكعبين بوصفات سهلة وسريعة تساعد على التخلص من خلايا الجلد الميتة إليك أفضل العلاجات للكعوب المتشققة وفقا لموقع برايت سايد.

الموز والأفوكادو



وفقا لموقع هيلث الموز الناضج من أفضل العلاجات الطبيعية للكعوب المتشققة والجافة ، وذلك بفضل خصائصهما المرطبة. من ناحية أخرى ، يعتبر الأفوكادو مصدرًا غنى بالعناصر الغذائية الأساسية التي تساعد في علاج جفاف الجلد.

1. بعد غسل ومسح قدميك جيدًا ، اهرسي موزة ناضجة ونصف ثمرة أفوكادو في عجينة ناعمة ثم ضعيها على المناطق المصابة.

2. اتركي العجينة لتجف لمدة 10 إلى 15 دقيقة.

3. اغسلى قدميك ببعض الماء الدافئ ثم انقعيها في حوض مملوء بالماء البارد.

4. بعد حوالي 5 إلى 10 دقائق ، جففى قدميك بقطعة قماش نظيفة.

5. قومى ذلك يوميًا لبضعة أيام.

شمع البارافين وزيت جوز الهند.

شمع البارافين وزيت جوز



بينما يساعد شمع البرافين على تنعيم البشرة من ناحية أخرى شمع البرافين يساعد بشكل كبير على التئام التشققات وتوفير الراحة الفورية.

1. اخلطي ملعقة كبيرة من شمع البارافين مع بضع قطرات من زيت جوز الهند وسخنيها حتى يبدأ الشمع في الذوبان.

2. اتركيها تبرد ثم ضعيها على المناطق المصابة.

3. للحصول على أفضل النتائج ، ضعيه يوميًا قبل النوم وارتدي زوجًا من الجوارب.

4. يغسل في الصباح.



دقيق الأرز و مقشر العسل

يساعد دقيق الأرز بشكل كبير على التخلص من خلايا الجلد الجافة والميتة ، وبالتالي منع كعبك من الجفاف والتشقق.

1. اخلطي بضع ملاعق كبيرة من دقيق الأرز مع القليل منها مع بضع ملاعق صغيرة من العسل وخل التفاح للحصول على عجينة سميكة.

2. بعد نقع قدميك في حوض مملوء بالماء الدافئ ، قومى بتدليك هذا المقشر برفق على المناطق المتشققة من الكعبين .

3. افركيه لمدة 10 إلى 15 دقيقة ثم اغسليه لاحقًا.

4. اتبعى هذا لعدة مرات طوال الأسبوع.