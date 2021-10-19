إليسا تتألق على غلاف مجلة شهيرة لهذا الشهر

نشرت الفنانة اللبنانية اليسا صورة جديدة في أحدث ظهور لها من غلاف احدى المجلات لهذا الشهر، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وتألقت بأطلالة كلاسيكية أنيقة، خطفت الأنظار بجمالها، ونالت اعجاب متابعيها عبر السوشيال ميديا.

وكانت نشرت المطربة إليسا تعليقا عبر حسابها على موقع التواصل تويتر تدعم فيها مصابى سرطان الثدى، كما أعلنت أنها بصدد اطلاق مبادرة لمساعدة مصابى سرطان الثدى.

وقالت إليسا: “متل كل سنة بشهر تشرين الأول، منخصص حملات التوعية لكل المصابين بسرطان الثدي، وللتوعية اللي بتسمح تخلص كتير من النساء من خلال الوقاية المبكرة. ولأنو الظروف الاقتصادية عم تكون صعبة وتحرم كتير نساء من إجراء الفحص، رح إعلن قريبا عن مبادرة بها الإطار لمساعدة كل سيدة تضل بصحتها... تابعونى”.

وحرصت إليسا على دعم النساء اللبنانيات اللاتى يعانين من الاصابة بسرطان الثدى نظرا للظروف الاقتصادية التى تمربها لبنان بشكل عام.