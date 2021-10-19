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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

صحة الغربية تحصد المركز الأول والثاني في جائزة التميز الحكومى على مستوي الجمهورية

صحة الغربية تحصد
صحة الغربية تحصد المركز الأول والثاني في جائزة التميز

حصدت مديرية الصحة بالغربية مكاتب صحة خامس بطنطا  ومكتب صحة بسيون المركز الأول والمركز الثاني على التوالى على مستوى الجمهورية فى جائزة مصر
فى التميز الحكومى يأتي ذلك في إطار تنفيذ جائزة مصر للتميز الحكومي تحت رعاية فخامة الرئيس  عبد الفتاح السيسي  رئيس الجمهورية وتحقيقا الإستراتيجيه التنمية المستدامة رؤية مصر 2030والتي تقضي بتكوين جهاز إداري كفء وفعال يطبق مفاهيم  الحكومة ويساهم في تحقيق التنمية ويستجيب لطلبات المواطنين.

محافظ الغربية يتفقد مشروعات حياة كريمة بـ 12 قرية

وقد سلم المهندس مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء درع التفوق الى الدكتور الهامى و الدكتور محمد الحلفاوى تحت إشراف الدكتورة هاله زايد وزيرة الصحة والسكان والدكتور طارق رحمى محافظ الغربية.

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وقال الدكتور عبدالناصر حميده وكسل وزارة الصحة بالغربية إن الدولة تقوم على تحفيز العاملين بها، لخلق روح المنافسة من خلال جائزة التميز الحكومي، التي انطلقت عام 2018 تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، ,ان الدولة تعمل على أن يكون الموظف الحكومي متميز فى جميع النواحى بداية من لغته و تعامله مع التكنولوجيا.

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محافظ الغربية صحة الغربية التميز الحكومى مستوى الجمهورية عبد الفتاح السيسي مديرية الصحة بالغربية

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