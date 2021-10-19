نشرة أخبار العالم.. حكومة آبي أحمد تستغيث.. كورونا يتوحش في بريطانيا وفرنسا.. ورسالة تحذيرية من أمريكا لكوريا الشمالية

نشر موقع صدى البلد الإخباري خلال الساعات الماضية، عددا من أهم الأخبار على الساحة الإقليمية والدولية، نرصد أبرزها في التقرير التالي:

السعودية.. تأجيل عودة الطلاب الأقل من 12 عاما للمدارس

أعلنت المملكة العربية السعودية، اليوم الثلاثاء، تأجيل العودة الحضورية إلى المدارس للطلاب الأقل من 12 عاما.

الوباء يتوحش ..قفزة جديدة لإصابات كورونا في بريطانيا.. ودعوات للعودة إلى الخطةB

أعلنت بريطانيا، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل قفزة قياسية جديدة في عدد حالات الإصابة والوفاة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

المساعي التركية للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي تصل إلى طريق مسدود.. تعرف على الأسباب

أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، أن مساعي تركيا للانضمام إلى الاتحاد وصلت إلى طريق مسدود.

إثيوبيا تشتعل.. هجوم قوي بالمدفعية على عدة جبهات.. وحكومة أبي أحمد تستغيث

أعلنت الحكومة الإثيوبية، اليوم الثلاثاء، عن تعرض مناطق عدة في إثيوبيا إلى هجوم واسع من جبهة تحرير شعب تيجراي باستخدام المدفعية، ردا علي غارات الجيش الإثيوبي أمس التي خلفت قتلي مدنيين.

ارتكب كوارث في العراق .. ترامب ينتقد الإعلام الأمريكي بسبب كولن باول

انتقد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، وسائل الإعلام في بلاده بسبب تغطيتها الإيجابية لوفاة وزير الخارجية الأمريكي الأسبق كولن باول.

إصابة وزير الأمن الداخلي الأمريكي بـ كورونا

أعلنت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية، اليوم الثلاثاء، عن إصابة الوزير أليخاندرو مايوركاس بـ فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

تحطم طائرة مدنية لدى إقلاعها في تكساس

تحطمت طائرة كانت تقل 21 شخصا، اليوم الثلاثاء لدى إقلاعها قرب هيوستن في ولاية تكساس الأمريكية.

برئاسة الملك سلمان .. مجلس الوزراء السعودي يصدر 8 قرارات عاجلة

أًصدر مجلس الوزراء السعودي، اليوم الثلاثاء، خلال جلسته عبر الاتصال المرئي، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، 8 قرارات جديدة.

عندما اعترف كولن باول بشهادته زورا|لماذا يدعو عراقي بالرحمة لمن دمر بلاده

بعد وفاة وزير الخارجية الأمريكي الأسبق، كولن باول، في إدارة الرئيس جورج بوش، عادت إلى الواجهة تاريخه الأسود خلال حرب العراق.

المستشفيات تعاني لليوم الثالث علي التوالي.. فيروس كورونا يعصف بـ فرنسا

أفادت وزارة الصحة الفرنسية، اليوم الثلاثاء، عن ارتفاع عدد الحالات الذين يتم إدخالهم إلى المستشفى بسبب فيروس كورونا لليوم الثالث على التوالي، وهو أمر لم يحدث منذ شهرين.

وزير بريطاني: مصر تعد وسيطا رئيسيا في النزاعات القائمة بالمنطقة

أكد وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، جيمس كليفرلي، أن مصر تعتبر وسيطا رئيسيا في النزاعات القائمة بالمنطقة، وشريكا رائدا لبريطانيا في مجال المناخ.

الأمم المتحدة: إسرائيل تقتل عدداً كبيرا من الفلسطينيين.. وقلقون بشأن مخطط تقسيم الضفة

أكد منسق الأمم المتحدة لعملية السلام بالشرق الأوسط، تور وينيسلند، أن عدداً كبيراً من الفلسطينيين يقتلون أو يصابون بنيران الأمن الإسرائيلي.

إخلاء مبنى فى مطار مانشستر بعد العثور على طرد مشبوه

أفادت وكالة "رويترز" للأنباء، بإخلاء المبنى 2 في مطار مانشستر بعد تقارير عن وجود طرد مشبوه.

تنتشر بسرعة كبيرة.. اكتشاف سلالة جديدة لكورونا أشد فتكا من متحور دلتا

نقلت صحيفة فاينانشيال تايمز، اليوم الثلاثاء، عن علماء قولهم إنهم يتابعون بقلق متحورا جديدا من فيروس كورونا أشد فتكا من متحور دلتا، في إشارة إلى أنه قد يكون أكثر عدوى من متحور دلتا الأساسي.

تجارب صاروخية مرعبة.. أمريكا توجه رسالة تحذير عاجلة إلى كوريا الشمالية

حذر البيت الأبيض، اليوم الثلاثاء، كوريا الشمالية من الاستمرار في الاستفزازات الغير مبررة، بعد أن أطلقت كوريا الشمالية ما وصفته جارتها الجنوبية بأنه صاروخ باليستي أطلقته غواصة.