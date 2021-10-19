عاجل
أخبار التوك شو| البحوث الفلكية: سجلنا تابعين لزلزال اليوم وننتظر الثالث..الصحة: تدشين تطبيق إلكتروني للحاصلين على لقاح كورونا نشرة المرأة والصحة: تيك توك يشكل خطرا على هذه الفئة من الفتيات.. بدانة الطفل ترفع خطر إصابته بالربو.. علامة تدل على انتشار السرطان سريعا الإمارات تبحث سبل تعزيز التدفق التجاري والاستثماري مع دول قارة أفريقيا قمر سيدنا النبي.. ابتهالات بصوت المنشد وليد هاني احتفالا بالمولد النبوي.. بث مباشر موجز السوشيال ميديا.. محمد رمضان يتصدر تريند يوتيوب لأغنيته جو البنات.. هيفاء وهبي تتألق في أحدث جلسة تصوير
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

نشرة أخبار العالم.. حكومة آبي أحمد تستغيث.. كورونا يتوحش في بريطانيا وفرنسا.. ورسالة تحذيرية من أمريكا لكوريا الشمالية

نشرة أخبار العالم
نشرة أخبار العالم

نشر موقع صدى البلد الإخباري خلال الساعات الماضية، عددا من أهم الأخبار على الساحة الإقليمية والدولية، نرصد أبرزها في التقرير التالي:

السعودية.. تأجيل عودة الطلاب الأقل من 12 عاما للمدارس

أعلنت المملكة العربية السعودية، اليوم الثلاثاء، تأجيل العودة الحضورية إلى المدارس للطلاب الأقل من 12 عاما.

الوباء يتوحش ..قفزة جديدة لإصابات كورونا في بريطانيا.. ودعوات للعودة إلى الخطةB

أعلنت بريطانيا، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل قفزة قياسية جديدة في عدد حالات الإصابة والوفاة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

نشرة أخبار العالم | قرار نهائي بخروج 7390 وافدا من السعودية.. إعلان عاجل من الأمم المتحدة خاص بفيضانات السودان.. هذه أسوأ معدلات إصابات كورونا بالعالم

نشرة أخبار العالم.. نصر الله يحذر القوات اللبنانية بسبب أحداث الطيونة.. رحيل كولن باول وزير خارجية بوش

المساعي التركية للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي تصل إلى طريق مسدود.. تعرف على الأسباب

أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، أن مساعي تركيا للانضمام إلى الاتحاد وصلت إلى طريق مسدود.

إثيوبيا تشتعل.. هجوم قوي بالمدفعية على عدة جبهات.. وحكومة أبي أحمد تستغيث

أعلنت الحكومة الإثيوبية، اليوم الثلاثاء، عن تعرض مناطق عدة في إثيوبيا إلى هجوم واسع من جبهة تحرير شعب تيجراي باستخدام المدفعية، ردا علي غارات الجيش الإثيوبي أمس التي خلفت قتلي مدنيين.

ارتكب كوارث في العراق .. ترامب ينتقد الإعلام الأمريكي بسبب كولن باول

انتقد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، وسائل الإعلام في بلاده بسبب تغطيتها الإيجابية لوفاة وزير الخارجية الأمريكي الأسبق كولن باول.

إصابة وزير الأمن الداخلي الأمريكي بـ كورونا

أعلنت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية، اليوم الثلاثاء، عن إصابة الوزير أليخاندرو مايوركاس بـ فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

تحطم طائرة مدنية لدى إقلاعها في تكساس

تحطمت طائرة كانت تقل 21 شخصا، اليوم الثلاثاء لدى إقلاعها قرب هيوستن في ولاية تكساس الأمريكية.

برئاسة الملك سلمان .. مجلس الوزراء السعودي يصدر 8 قرارات عاجلة

أًصدر مجلس الوزراء السعودي، اليوم الثلاثاء، خلال جلسته عبر الاتصال المرئي، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، 8 قرارات جديدة.

عندما اعترف كولن باول بشهادته زورا|لماذا يدعو عراقي بالرحمة لمن دمر بلاده

بعد وفاة وزير الخارجية الأمريكي الأسبق، كولن باول، في إدارة الرئيس جورج بوش، عادت إلى الواجهة تاريخه الأسود خلال حرب العراق.

المستشفيات تعاني لليوم الثالث علي التوالي.. فيروس كورونا يعصف بـ فرنسا

أفادت وزارة الصحة الفرنسية، اليوم الثلاثاء، عن ارتفاع عدد الحالات الذين يتم إدخالهم إلى المستشفى بسبب فيروس كورونا لليوم الثالث على التوالي، وهو أمر لم يحدث منذ شهرين.

وزير بريطاني: مصر تعد وسيطا رئيسيا في النزاعات القائمة بالمنطقة

أكد وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، جيمس كليفرلي، أن مصر تعتبر وسيطا رئيسيا في النزاعات القائمة بالمنطقة، وشريكا رائدا لبريطانيا في مجال المناخ.

الأمم المتحدة: إسرائيل تقتل عدداً كبيرا من الفلسطينيين.. وقلقون بشأن مخطط تقسيم الضفة

أكد منسق الأمم المتحدة لعملية السلام بالشرق الأوسط، تور وينيسلند، أن عدداً كبيراً من الفلسطينيين يقتلون أو يصابون بنيران الأمن الإسرائيلي.

إخلاء مبنى فى مطار مانشستر بعد العثور على طرد مشبوه

أفادت وكالة "رويترز" للأنباء، بإخلاء المبنى 2 في مطار مانشستر بعد تقارير عن وجود طرد مشبوه.

تنتشر بسرعة كبيرة.. اكتشاف سلالة جديدة لكورونا أشد فتكا من متحور دلتا

نقلت صحيفة فاينانشيال تايمز، اليوم الثلاثاء، عن علماء قولهم إنهم يتابعون بقلق متحورا جديدا من فيروس كورونا أشد فتكا من  متحور دلتا، في إشارة إلى أنه قد يكون أكثر عدوى من متحور دلتا الأساسي.

تجارب صاروخية مرعبة.. أمريكا توجه رسالة تحذير عاجلة إلى كوريا الشمالية

حذر البيت الأبيض، اليوم الثلاثاء، كوريا الشمالية من الاستمرار في الاستفزازات الغير مبررة، بعد أن أطلقت كوريا الشمالية ما وصفته جارتها الجنوبية بأنه صاروخ باليستي أطلقته غواصة.

السعودية كورونا بريطانيا اثيوبيا حكومة أبي أحمد العراق ترامب

ترشيحاتنا

اشتغلت بطاقة نووية مش عادية.. أحمد السقا: «شورت وفانلة وكاب عمل نجاح رهيب»|فيديو

أسعار ومواصفات تويوتا كامري موديل 2021 في السعودية

أحمد السقا : رجلي بتخبط في بعض لما بعمل دور مهم

مبادرة آلية التعاون الثلاثي|طرحها السيسي وتحقق مكاسب غير مسبوقة لمصر واليونان وقبرص

أغاني المهرجانات تصل البرلمان.. الفنان هاني شاكر يطالب بحصول نقابة الموسيقيين على الضبطية القضائية.. ونواب يؤكدون: وجود تشريع جديد يقضي على مخالفات الغناء بدون ترخيص

هدفان لم يشفعا لـ محمد صلاح.. أليسون رجل مباراة ليفربول وأتلتيكو مدريد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البحوث الفلكية: سجلنا تابعين لزلزال اليوم وننتظر الثالث .. فيديو

عروس تلفظ أنفاسها بعد تعرضها للذبح في الدقهلية

خالد الغندور: لجنة التسوية والتحكيم تلغي قرار إيقاف شيكابالا

بتهمة الاعتداء الجنسي.. الحكم بـ سجن ميتشو مدرب الزمالك الأسبق 3 سنوات

بعد زلزال اليوم.. رئيس البحوث الفلكية يوجه رسالة عاجلة للمواطنين

كورونا ليست النهاية| العالم ينتظر كوفيد 22

محمد صلاح يتخطى جيرارد ويتصدر قائمة هدافي ليفربول بـ دوري الأبطال

المحلل الشرعي يتراجع عن تصريحاته: قالولي هتبقي نجم ولم أتزوج 33 مرة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ريا أبي راشد تنضم لنجوم الفن على ريد كاربت فيلم أميرة بمهرجان الجونة..صور

أنجلينا جولي تحضر العرض الخاص لـ Eternals بملابس معاد استخدامها.. ما السبب؟

وزير الدفاع يشهد إجراءات تفتيش الحرب لإحدى تشكيلات الجيش الثاني بعد تحديثها.. فيديو وصور

تفكك إثيوبيا.. أمريكا تحذر آبي أحمد من كارثة بسبب الحرب على تيجراي

فيديو

فيديوجراف.. خلي بالك.. كيف تحمي هاتفك المحمول من السرقة؟

التعقيم المستمر.. الأوقاف تعلن ضوابط فتح دورات المياه في المساجد "فيديوجراف"

السعودية والعراق الأكبر عربيا.. قائمة أغنى دول العالم امتلاكا لـ احتياطي النفط

حل أزمتي ليبيا وقبرص .. أبرز تصريحات الرئيس السيسي في القمة الثلاثية باليونان

المزيد

ساحة رأي

رمضان البيه يكتب: القلب موطن السر

نتالي قباني تكتب: الملكة المتوجة في مجتمعنا

الشيخ محمود الهوارى يكتب: نعمة الرِّسالة.. والشُّكر الواجب

د. ضحى بركات تكتب: إلا رسول الله

د.جوزيف رامز أمين يكتب: علاقة الكنيسة القبطية بجنوب السودان

ليلى موسي تكتب: اللجنة الدستورية.. خطوة نحو الأمام أم استنساخ لسابقاتها؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إيمان الدربي

وجه القمر

محمد نوار

رحمة للعالمين!

كريمة أبو العينين

«بالحب ابتلينا»

بهجت العبيدي

العقل الأسطوري وخرافة السحر!

د.محمود بكري

معركة الوعي (8)

محمد أرسلان

العراق ما بعد الانتخابات وأفغانستان

ريهام مازن

«المولد».. حلوى وتأسي بأخلاق الحبيب المصطفى

د. جهاد عودة

«الصراع الدولى من أجل السلام الدائم»: تعميق إشكالية الناتو والدفاع الأوروبى

اﻟﻤﺰﻳﺪ