السعودية.. تأجيل عودة الطلاب الأقل من 12 عاما للمدارس

أعلنت المملكة العربية السعودية، اليوم الثلاثاء، تأجيل العودة الحضورية إلى المدارس للطلاب الأقل من 12 عاما.

وحسب صحيفة "عكاظ" السعودية، كشف المتحدث باسم التعليم العام، تأجيل العودة الحضورية للطلاب والطالبات الأقل من 12 عاما، المقررة في 31 أكتوبر الجاري، إلى حين استكمال الدراسات العلمية المرتبطة بالمخاطر الوبائية على هذه الفئة، وذلك حفاظا على سلامتهم وسلامة أسرهم.

وأوضح أن وزارة التعليم ستواصل جهودها في تقديم التعليم عن بعد لهذه الفئة العمرية من خلال منصة "مدرستي" للمرحلة الابتدائية، ومنصة "روضتي" لمرحلة رياض الأطفال.

وأشار إلى تكامل الجهود بين وزارتي التعليم والصحة في انتظام العملية التعليمية لطلبة المرحلتين المتوسطة والثانوية ممن أكملوا الحصول على جرعتين من لقاح كورونا، وما تحقق من تطبيق للإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الصحية المعتمدة من هيئة الصحة العامة (وقاية) بما ساهم في حماية الطلاب والطالبات والحفاظ على سلامتهم.