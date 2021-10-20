معرض فرانكفورت للكتاب أمل تعافي الاقتصاد الأدبي في العالم.. تفاصيل

يعد معرض فرانكفورت للكتاب، الذي تم افتتاحه اليوم، أكبر سوق في العالم للتجارة الأدبية من خلال إصدار أكبر كم من حقوق النشر لأعمال جديدة، وعادة ما يستضيف أكثر من 7500 عارض من أكثر من 100 دولة.

ويستقبل المعرض أيضا أكثر من 300 ألف زائر و 4000 فعالية، وخلال الدورة الحالية حرص القائمين على معرض فرانكفورت للكتاب لاستقبال أكبر عدد من الزوار من خلال تغيير مساحته لاستيعاب ما يقرب من 1800 عارض من 74 دولة.

ووفقا لموقع"ياهو نيوز" الامريكي، تم اختيار كندا ضيف شرف للمعرض، ويأتي دور ضيف الشرف الكندي نتيجة تعاون بين التراث الكندي والشؤون العالمية الكندية والمجلس الكندي للفنون وتليفيلم كندا، وهو اتحاد انشأته صناعة النشر الكندية لتخطيط وتنسيق البرنامج الأدبي و مشاركة الناشرين الكنديين، بإجمالي مشاركة في هذه المبادرة حوالي 40 منظمة حكومية اتحادية وإقليمية وإقليمية ، فضلاً عن منظمات من القطاع الخاص.

وتعتبر ألمانيا حيث يقع المعرض الدولي بلدًا يعتمد على استراتيجية التصدير سواء الثقافية أو غيرها، وبسبب ذلك تم تخصيص منصب في السفارة الكندية في برلين للمساعدة في تسهيل العلاقات بين الأعمال التجارية والصناعات الإبداعية الكندية ومساعدتهم على النجاح

وخلال الدورة الحالية، يتم اتخاذ الاحتياطات اللازمة في معرض فرانكفورت للكتاب 2021 وإجراءات وقائية للصحة والسلامة، إذ تقتصر المشاركة على 25000 زائر يوميًا فقط مع ارتداء قناع الوجه ومراعاة البعد الاجتماعي، حيث تعاون منظمو المعرض مع السلطات الصحية في فرانكفورت لتطوير خطة قوية للنظافة والوقاية من العدوى.



وللمرة الأولى تم إتاحة المشاركة عن بعد، في المعرض بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد، خاصة وأن المعرض الدولي يعد الفرصة الأكبر لتعافي اقتصاد الأدب مجددا في العالم.