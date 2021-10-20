عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

الداخلية تكشف تفاصيل ضبط المتهم بسرقة موبايل صحفي أثناء بث مباشر بالقليوبية|صور

سارق محمول صحفي القليوبية
سارق محمول صحفي القليوبية بعد القبض عليه

 كشفت أجهزة وزارة الداخلية تفاصيل وملابسات تداول مقطع فيديو على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" يتضمن قيام أحد الأشخاص "مجهول" يستقل دراجة نارية بخطف هاتف محمول من مراسل أحد المواقع الإخبارية حال تواجده أعلى الطريق الدائرى بمنطقة بهتيم بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة بالقليوبية أثناء قيامه ببث مقطع فيديو مباشر باستخدام الهاتف المحمول ولاذ بالفرار.

أسفرت جهود فريق البحث المشكل برئاسة قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية وبمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن القليوبية عن أن وراء إرتكاب الواقعة (عاطل - مقيم بدائرة مركز شرطة قليوب).

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه بمحل إقامته وكذا الدراجة النارية المستخدمة فـى ارتكاب الواقعة .

وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وأرشد عن الهاتف المحمول المستولى عليه لدى (تاجر - مقيم بدائرة المركز) أمكن ضبط الأخير وبحوزته الهاتف المستولى عليه واعترف بعلمه بأنه من متحصلات واقعة سرقة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

المتهم (1)
المتهم (1)
المتهم (2)
المتهم (2)
الدائري وزير الداخلية مديرية امن القليوبية التواصل الاجتماعي وزارة الداخلية أمن القليوبية الطريق الدائرى دراجة نارية أجهزة وزارة الداخلية إدارة البحث الجنائى اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية هزة وزارة الداخلية طريق الدائرى ة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية اللواء علاء سليم قسم ثان شبرا الخيمة تقنين الإجراءات برئاسة قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير خطف هاتف محمول

موضوعات متعلقة

زوجة الشهيد عامر عبد المقصود: الرئيس السيسي الأب والسند

شقيقة أول شهيد بفض رابعة : الدولة لم تنسانا وتدعمنا.. وتوجه رسالة لضباط الشرطة

شقيقة أول شهيد فى فض رابعة: الدولة لم تنسانا ونلقى كل الدعم

بسبب الخوذة.. تحرير 2847 مخالفة لقائدي الدراجات النارية

النجدة والأمن العام والمرور.. 5 أرقام تهمك فى الأوقات الصعبة .. خدمات

الفيس بوك فضحه.. ضبط عامل تعدى على زوجته بالضرب في الإسكندرية

خلاف علي الإيجار.. الأمن يكشف تفاصيل مشاجرة الفيوم

بعد تداول الصور.. ضبط سائق سيارة نقل طمس لوحاتها المعدنية

ترشيحاتنا

هزة أرضية بقوة 2.9 ريختر تضرب الجزائر

بعد فيديوهات الرقص .. زوجة حسن أبو الروس تلغي متابعة دينا الشربيني

بيسيرو: صلاح رائع.. ورونالدو الأجدر بالكرة الذهبية

يا ريت ننسى الماضي.. علاء وحيد: الأهلي يشارك بكل الألعاب في الإسماعيلية إلا كرة القدم

إذاعة مقاطع إباحية مع تقرير الطقس في نشرة أخبار

الهلال السعودي: مباراتنا أمام النصر ليست ديربي القرن لتفاوت التاريخ بين الناديين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البحوث الفلكية: سجلنا تابعين لزلزال اليوم وننتظر الثالث .. فيديو

السعودية.. قرار عاجل من وزارة التعليم بشأن عودة الطلاب للمدارس

الداخلية تكشف تفاصيل ضبط المتهم بسرقة موبايل صحفي أثناء بث مباشر بالقليوبية|صور

عروس تلفظ أنفاسها بعد تعرضها للذبح في الدقهلية

السيطرة على حريق محدود داخل مول بمدينة الشيخ زايد

بتهمة الاعتداء الجنسي.. الحكم بـ سجن ميتشو مدرب الزمالك الأسبق 3 سنوات

خالد الغندور: لجنة التسوية والتحكيم تلغي قرار إيقاف شيكابالا

بعد زلزال اليوم.. رئيس البحوث الفلكية يوجه رسالة عاجلة للمواطنين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ريا أبي راشد تنضم لنجوم الفن على ريد كاربت فيلم أميرة بمهرجان الجونة..صور

أنجلينا جولي تحضر العرض الخاص لـ Eternals بملابس معاد استخدامها.. ما السبب؟

وزير الدفاع يشهد إجراءات تفتيش الحرب لإحدى تشكيلات الجيش الثاني بعد تحديثها.. فيديو وصور

تفكك إثيوبيا.. أمريكا تحذر آبي أحمد من كارثة بسبب الحرب على تيجراي

فيديو

فيديوجراف.. خلي بالك.. كيف تحمي هاتفك المحمول من السرقة؟

التعقيم المستمر.. الأوقاف تعلن ضوابط فتح دورات المياه في المساجد "فيديوجراف"

السعودية والعراق الأكبر عربيا.. قائمة أغنى دول العالم امتلاكا لـ احتياطي النفط

حل أزمتي ليبيا وقبرص .. أبرز تصريحات الرئيس السيسي في القمة الثلاثية باليونان

المزيد

ساحة رأي

رمضان البيه يكتب: القلب موطن السر

نتالي قباني تكتب: الملكة المتوجة في مجتمعنا

الشيخ محمود الهوارى يكتب: نعمة الرِّسالة.. والشُّكر الواجب

د. ضحى بركات تكتب: إلا رسول الله

د.جوزيف رامز أمين يكتب: علاقة الكنيسة القبطية بجنوب السودان

ليلى موسي تكتب: اللجنة الدستورية.. خطوة نحو الأمام أم استنساخ لسابقاتها؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إيمان الدربي

وجه القمر

محمد نوار

رحمة للعالمين!

كريمة أبو العينين

«بالحب ابتلينا»

بهجت العبيدي

العقل الأسطوري وخرافة السحر!

د.محمود بكري

معركة الوعي (8)

محمد أرسلان

العراق ما بعد الانتخابات وأفغانستان

ريهام مازن

«المولد».. حلوى وتأسي بأخلاق الحبيب المصطفى

د. جهاد عودة

«الصراع الدولى من أجل السلام الدائم»: تعميق إشكالية الناتو والدفاع الأوروبى

اﻟﻤﺰﻳﺪ