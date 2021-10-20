احتراق طائرة بعد تحطمها وبداخلها 21 شخصا في تكساس.. اعرف ماذا حدث لهم

تحطمت طائرة خاصة تقل 18 من مشجعي لعبة البيسبول لمشاهدة مباراة من سلسلة Championship Series في الولايات المتحدة الأمريكية واشتعلت فيها النيران أثناء محاولتهم الإقلاع من ولاية تكساس.

نجا جميع الركاب الـ 18 وثلاثة من أفراد الطاقم بأعجوبة من الحادث المرعب، باستثناء اثنين فقط بحاجة إلى علاج من إصابات طفيفة، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.

حدث ذلك في مطار هيوستن التنفيذي في بروكشاير حيث كانت الطائرة تغادر إلى بوسطن لمشاهدة سلسلة بطولات الدوري الأمريكي.

وقد تم الكشف عن أن الطائرة من طراز ماكدونيل دوجلاس MD-87 ، وفشلت في الوصول إلى الارتفاع الصحيح وتحطمت تمامًا بشكل مرعب، ثم اندفعت بعد ذلك عبر سياج قريب في نهاية المدرج قبل أن تشتعل فيها النيران.

ومن جهته، أكد شريف مقاطعة “والر تروي جيدري” لـ ABC13 أن جميع الأشخاص البالغ عددهم 21 شخصًا آمنين، بينما تم إرسال شخصين منهم فقط إلى المستشفى، وكان أصغر شخص على متن الطائرة يبلغ من العمر 10 سنوات.

وأوضح: "المعلومات التي لدينا في هذا الوقت تشير إلى أن الطائرة لم تصل إلى ارتفاع في نهاية المدرج وذهبت عبر طريق مورتون ، قادمة إلى الراحة في الحقل شمال المطار مباشرة ، حيث اشتعلت فيها النيران".

ووفقًا لشركة المرافق CenterPoint Energy ، تسببت الطائرة في انقطاع التيار الكهربائي الذي أثر على أكثر من 1800 عميل بعد أن تعطل خط كهرباء علوي، ومن غير المعروف ما إذا كان خط الطاقة قد تسبب في الحادث.