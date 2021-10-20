المغرب يعلق الرحلات الجوية مع 3 دول أوروبية

أعلنت السلطات في المغرب، اليوم الأربعاء، تعليق الرحلات الجوية مع ثلاث دول أوروبية.

وقالت ليلى مشبال، المديرة العامة لـ"طيران العربية ـ المغرب"، في تغريدة على تويتر إن السلطات المغربية قررت تعليق الرحلات الجوية مع بريطانيا وهولندا وألمانيا اعتبارا من 20 أكتوبر الجاري.

Suite décision des Autorités, à compter du mercredi 20 octobre à 23h59, les vols à direction de l Allemagne, Pays bas et Royaume uni seront suspendus jusqu’à nouvel ordre. Flights to Uk, Netherlands and Germany suspended from October 23rd at 23h59. — Laila Mechbal (@LailaMechbal) October 19, 2021

وذكر موقع "هسبريس" المغربي أن السلطات المغربية قررت تعليق الرحلات مع ثلاث وجهات أوروبية "بسبب ظهور متحور جديد لفيروس كورونا”.

وبحسب التقارير المحلية، فإن الأمر يتعلق بمتحور "AY4.2" الذي بدأ ينتشر في بريطانيا، وهو متفرع من سلالة "دلتا" شديدة العدوى، والتي ظهرت في البداية في الهند وتسببت في تفشي الوباء مجددا في دول عدة على رأسها بريطانيا.