المغرب يعلق الرحلات الجوية مع 3 دول أوروبية

أعلنت السلطات في المغرب، اليوم الأربعاء، تعليق الرحلات الجوية مع ثلاث دول أوروبية.
وقالت ليلى مشبال، المديرة العامة لـ"طيران العربية ـ المغرب"، في تغريدة على تويتر إن السلطات المغربية قررت تعليق الرحلات الجوية مع بريطانيا وهولندا وألمانيا اعتبارا من 20 أكتوبر الجاري.
وذكر موقع "هسبريس" المغربي أن السلطات المغربية قررت تعليق الرحلات مع ثلاث وجهات أوروبية "بسبب ظهور متحور جديد لفيروس كورونا”.
وبحسب التقارير المحلية، فإن الأمر يتعلق بمتحور "AY4.2" الذي بدأ ينتشر في بريطانيا، وهو متفرع من سلالة "دلتا" شديدة العدوى، والتي ظهرت في البداية في الهند وتسببت في تفشي الوباء مجددا في دول عدة على رأسها بريطانيا.