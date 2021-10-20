ذكرى ميلاد ليلى فوزي| قصة إصابة زوج شقيقتها بالشلل ووفاته بسببها

يوافق اليوم الأربعاء 20 أكتوبر، ذكرى ميلاد الفنانة ليلى فوزي، التي لقبت بـ فرجينيا السينما المصرية، إذ ولدت بمثله عام عام 1918، ورحلت عن عالمنا في 12 يناير 2005، عن عمر يناهز 86 عامًا.

حياة ليلى فوزي

والدها محمد فوزي إبراهيم كان يعمل في تجارة الأقمشة، وعرف عنه رفضه تزويجها العديد من الرجال الذين كانوا يرغبون في الارتباط بها.

حصلت الراحلة ليلى فوزي على لقب ملكة جمال مصر في فترة أربعينيات القرن العشرين، وبدأت حياتها الفنية بعدما خطت اولي خطواتها كهاوية للتمثيل في مدرسة "قاسم وجدي"، لاعداد الوجوه الشابة، حيث نالت الاعجاب ليتم ترشيحها في فيلم سينمائي جديد.

ليلى فوزي وزوج شقيقتها

وفي حوار صحفي أجرته ليلى فوزي - قبل سنوات من وفاتها لإحدى المجلات - قالت إن عملها في الفن لم يرق لزوج شقيقتها حيث وقف معارضا لهذا الاتجاه فقد كان من كبار رجال الاعمال الاثرياء المحافظين الذي كان يعتبر ان العمل بالفن عارا علي الاسرة كلها.

حاول قاسم وجدي - مدير مدرسة التمثيل التي التحقت بها ليلى فوزي - اقناع والدها بالسماح لها بالتمثيل، لكن نشب صراع بين الرجلين، حيث حاول اقناع والدها بالمال كي يوافق علي دخولها الفن خاصة أن الافلاس بدا يضغط عليه، لكن زوج شقيقتها رجل الاعمال الثري كان يزايد من جانبه في الثمن حتي انتصر زوج شقيقتها.

ولم يسلم قاسم وجدي ، بالهزيمة فاخذ يقنع زوج شقيقة ليلى فوزي (المتعنت) كي يعدل عن موقفه وهو الأمر الذي اعتبره اهانة له، كيف لريجسير سينما ان يدخل منزله، حتي أصيب الرجل بانفعال شديد واوقع يمين الطلاق علي زوجته - شقيقة ليلي فوزي - ثم لم يحتمل الصدمة، فسقط مصابا بالشلل ثم مات لتشعر (ليلي ) بذنب تجاه شقيقتها ومطلقها.



وفاة ليلى فوزي

توفيت ليلى فوزي في 12 يناير 2005، عن عمر يناهز 86 عامًا، إثر معاناة مع أمراض الشيخوخة.