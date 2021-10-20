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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

سوريا: مقتل وإصابة 16 في تفجير استهدف حافلة للجيش وسط دمشق

سوريا: مقتل وإصابة
سوريا: مقتل وإصابة 16 في تفجير استهدف حافلة للجيش في دمشق

أفادت وكالة الأنباء الرسمية في سوريا بمقتل 13 شخصا وإصابة 3 آخرين في التفجير الإرهابي الذي استهدف حافلة للجيش السوري عند جسر الرئيس في دمشق.

وأكدت وكالة الأنباء السورية "سانا" أن "الحصيلة الأولية للتفجير الإرهابي في دمشق 13 شهيدا وثلاثة جرحى".

وصباح اليوم، أكدت الوكالة "حدوث تفجير إرهابي بعبوتين ناسفتين في أثناء مرور حافلة مبيت عند جسر الرئيس في دمشق".

وذكرت أن وحدات الهندسة التابعة للجيش السوري فككت عبوة ثالثة كانت مزروعة في المكان الذي وقع فيه التفجير الإرهابي الذي استهدفة حافلة الجنود.

ولم تتبنى أي جهة الهجوم الذي استهدف افلة مبيت لقوات جيش السوري صباح اليوم في العاصمة دمشق.

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من جانبه، تعهد وزير الداخلية السوري اللواء محمد الرمون بإلقاء القبض على منفذي تفجير حافلة المبيت وسط دمشق.

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