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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قتلى وجرحى إثر انفجار استهدف حافلة للجيش السوري في دمشق

قتلى وجرحى في انفجار
قتلى وجرحى في انفجار استهدف حافلة للجيش السوري في دمشق

أفادت وسائل إعلام رسمية في سوريا، اليوم الأربعاء، بوقوع انفجار استهدف حافلة تابعة للجيش السوري في العاصمة دمشق.

 

وأكدت وكالة الأنباء السورية سانا "حدوث تفجير إرهابي بعبوتين ناسفتين في أثناء مرور حافلة مبيت عند جسر الرئيس في دمشق".

 

ولم تعلن السلطات الرسمية في سوريا مزيدا من التفاصيل جراء التفجير الإرهابي، لكن الوكالة قالت إن "التفجير الإرهابي أدى إلى وقوع عدد من الشهداء والجرحى"، دون تحديد العدد.

وقالت الوكالة إن وحدات الهندسة التابعة للجيش السوري فككت عبوة ثالثة كانت مزروعة في المكان الذي وقع فيه التفجير الإرهابي الذي استهدفة حافلة الجنود.

بينما أكدت وسائل إعلام محلية سقوط قتلى وجرحى جراء استهدافه حافلة مبيت لقوات جيش السوري صباح اليوم في دمشق.

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على جانب آخر، واصلت القوات الحكومية السورية مؤخرا، الحشد في ريف حلب الشمالي والغربي ورفع الجهوزية، وذلك  استعدادا "لردع أي مغامرة قد يقدم عليها النظام التركي بمؤازرة الميليشيات التي يمولها في المنطقتين"، بحسب صحيفة "الوطن" الحكومية السورية.

ونقلت عن مصدر في ريف حلب الشمالي قوله إن القوات الحكومية استقدمت تعزيزات نوعية خلال الأيام الماضية إلى شمال حلب، وبشكل خاص إلى بلدة تل رفعت التي تقع بالقرب من خطوط التماس مع المسلحين المدعومين من تركيا.
 

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