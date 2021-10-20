في عيد ميلاد صفية العمري .. قصة صفع أحمد زكي لها

تحتفل اليوم الأربعاء 20 أكتوبر، الفنانة صفية العمري بعيد ميلادها الـ72، إذ ولدت في مثل هذا اليوم بمدينة المحلة الكبرى عام 1949 لأسرة مكونة من 6 أخوات شقيقات، وتخرجت في كلية التجارة، شاركت فى عدد من الأعمال المهمة، ولكنها لا تنسى ما حدث معها فى فيلم البيه البواب.

مشوار صفية العمري

تقدمت الفنانة صفية العمري لاختبار اختيار المذيعات وعندما نشرت صورتها في مجلة (آخر ساعة) شاهدها المنتج رمسيس نجيب، وقابلت المخرج حسين كمال الذي كان يبحث بدوره عن بطلة شابة؛ للمشاركة في فيلم "العذاب فوق شفاه تبتسم"، فقد تخوفت من الشخصية التي جسدتها وهي شخصية الزوجة الخائنة الا انها نالت شهرة وانتشارا واسعا.

تعددت بعدها الأدوار وبدأ يختلف أداؤها حتى وصل إلى أعلى درجات النضج عندما قامت بتجسيد شخصية "نازك السلحدار" في الجزء الاول والثاني من المسلسل الأشهر "ليالي الحلمية"، فقد حققت به قبولا كبيرا لدي المشاهدات لدرجة كثيرات منهن كن يقمن بتقليد ازيائها وربطات الشعر التي ابتكرتها من خلال اطلالتها المبهرة في مشاهد المسلسل.

صفعة أحمد زكي

حكت في إحدى لقاءاتها التلفزيونية، كواليس الفيلم، وقالت أنها مليئة بخفة الدم والبساطة في التعامل.

وأضافت أنها لن تنسى ضرب الفنان أحمد زكى لها في احد المشاهد، وقالت:" لا أزال أشعر حتى الآن بأصابعه على خدي بعد صفعته القوية نتيجة لـ معايشته الشخصية بشكل قوي".

تزوجت العمري في بداية حياتها الفنية من الفنان جلال عيسى، وأنجبت منه ولدين هما أحمد ووليد تقضي معهما يوم عيد الام من كل عام بالولايات المتحدة الامريكية، مكان اقامتهما فمنذ انفصالها عن زوجها وهما يدرسان هناك، وفضلا الاستقرار بأمريكا، وبعد هذه التجربة الفاشلة رفضت العمري الزواج مرة ثانية وعن هذا تؤكد: "انها كانت ترغب في التفرغ لابنائها وتربيتهم، مضيفة مكنتش عايزة حد يشاركني فيهما ولا يشاركهما فيّ".