دوري أبطال أوروبا.. برشلونة يسعى لمصالحة جماهيره أمام دينامو كييف

يستضيف فريق برشلونة، نظيره، دينامو كييف في المباراة المقرر لها، اليوم، الأربعاء، في تمام السابعة إلا ربع مساءً، في الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

ويحتل برشلونة المركز الأخير في مجموعته بدوري أبطال أوروبا، بعد الخسارة في أول مباراتين أمام بايرن ميونخ وبنفيكا على الترتيب.

وبالنسبة لفريق المدرب الهولندي رونالد كومان، الذي يستعيد تدريجيا لاعبيه المصابين، تعد زيارة دينامو كييف الأوكراني حاسمة، فالبرسا يواجه هذا اللقاء دون أن يكون لديه أي هامش خطأ أمام خصم لم يحقق سوى تعادلا أمام بنفيكا البرتغالي.

وبرشلونة لم ينجح في تسجيل أي هدف بالبطولة الأوروبية، بينما اهتزت شباكه 6 مرات، 3 أمام بايرن ميونخ الألماني، و3 أخرى أمام الفريق البرتغالي.

ومن ذيل المجموعة يفتتح برشلونة مواجهات اليوم، بينما يستقبل بنفيكا بايرن ميونخ في لشبونة للمنافسة على صدارة المجموعة.

وجاءت قائمة برشلونة على النحو التالي:

مارك أندريه تير شتيجن - سيرجينو دست - جيرارد بيكيه - سيرجيو بوسكيتس - ريكي بويج - ممفيس ديباي - أنسو فاتي - يوسف دمير - نيتو - فيليب كوتينيو - كليمنت لينجليت - لوك دي يونج - جوردي ألبا - سيرجيو أجويرو - سيرجي روبيرتو - فرينكي دي يونج - أوسكار مينجويزا - صامويل أومتيتي - إيناكي بينا - نيكو جونزاليس - جافي - بالدي.