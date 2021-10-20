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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

إطلالة رومانسية لـ آيتن عامر برفقة زوجها

صدى البلد

نشر النجم عز العرب زوج  الفنانة آيتن عامر صورة جديدة  عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى إنستجرام .

وظهر عز العرب بإطلالة رومانسية  برفقة زوجته آيتن عامر وعلق على الصورة قائلا : Welcome back .

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و كانت قد اعلنت الفنانة ايتن عامر عبر حسابها على فيسبوك تحضيرها لاغنية مع المطرب عمرو مصطفى ونشرت صورة معه عبر حسابها على انستجرام.

وكتبت ايتن": أغنية هتنزل قريب هتبقى مفاجأة وهتعجبكوا اوي اوي في تاني تعاون مع الفنان المتميز عمرو مصطفى".

وكانت قد قالت الفنانة آيتن عامر، إنها تتابع ما يشاهده أبناؤها بدقة، وتراقب المحتوى الذى يشاهدونه لمنع تعرضهم لأى محتوى عنف في برامج الأطفال.


وأضافت آيتن عامر، خلال برنامج التاسعة، المذاع على قناة الأولى، والذى تقدمه الإعلامية شافكى المنيرى، أنها وجدت في المسلسل الكوري squid gome مشاهد عنف.

وتابعت ايتن عامر:  أراقب ما يشاهده أولادى ، المدرسة كانت تقوم بالتوعية بشكل عام، ونركز في المحتوى الذى يشاهده الأطفال ونشرح خطورته، وننتظر إعداد أفلام للأطفال.

وتابعت آيتن عامر: نجهز مسلسل لشهر رمضان سينال إعجاب المواطنين هو دراما اجتماعية، وحاليا نصور في لبنان منذ شهر مسلسل وهو عنبر 6، اسم مؤقت، والذى يتحدث عن القضايا التي تتسبب في دخول النساء للسجون.

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