الأبرز بصحف الكويت: قمة مصر واليونان وقبرصي تُعزز الشراكة عبر «المتوسط».. والأمير يكلّف رؤساء مجالس الأمة والوزراء باقتراح ضوابط العفو .. وبيان مرتقب للديوان الأميري

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-الكويت تدعو إلى تفعيل الآليات الدولية لمحاسبة الكيان الصهيوني على استمرار انتهاكاته لحقوق الفلسطينيين

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تناولت الصحف الكويتية عددًا من الموضوعات المحلية والدولية، سيطر عليها محليًا موضوع العفو الأميري المرتقب، والقمة الكبيرة التي عقدت بين مصر واليونان وقبرص، إضافة إلى موضوعات أخرى.



قالت صحيفة الأنباء، أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أن آلية التعاون الثلاثي بين مصر واليونان وقبرص أصبحت محفلا بالغ الأهمية لتدعيم التعاون بين الدول الثلاث، في مختلف المجالات والتشاور في شأن جميع القضايا ذات الاهتمام المشترك، مشيدا بالتطور النوعي الذي شهده التعاون الثلاثي والذي تمثل في التوقيع على اتفاق الربط الكهربائي بينها، والذي يعد خطوة تمهيدية تقرب من الهدف الذي تطمح إليه فيما يتعلق بالربط الكهربائي مع بقية الدول الأوروبية.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك بين الرئيس السيسي ورئيس وزراء اليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس والرئيس القبرصي نيكوس أناستاسيادس، عقب القمة الثلاثية في جولتها التاسعة بأثينا.

وقال الرئيس السيسي إن القمة بمنزلة فرصة مواتية لمناقشة التطورات في منطقة شرق البحر المتوسط والقضية القبرصية والشرق الأوسط، مشددا على أن الدول الـ 3 توافقت على ضرورة إجراء الانتخابات الليبية في موعدها وخروج جميع القوات الأجنبية من ليبيا.

وقد شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي توقيع عدد من مذكرات التفاهم المشترك بين مصر وقبرص واليونان، على هامش القمة الثلاثية، حيث وقع وزير الكهرباء والطاقة المتجددة د.محمد شاكر مذكرة تعاون مع المسؤولين من دولتي قبرص واليونان اتفاقية بشأن الربط الكهربائي العابر للحدود بين شبكات توزيع الكهرباء في الدول الثلاث.

كما وقعت وزيرة الهجرة السفيرة نبيلة مكرم مذكرة تعاون في مجال المغتربين مع مكتب المفوض الرئاسي للجمهورية القبرصية ووزارة الخارجية اليونانية.

على صعيد مختلف، أعلن البنك المركزي المصري أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج قد سجلت خلال الفترة من يناير- يوليو 2021 ارتفاعا بمعدل 10.2% بنحو 1.7 مليار دولار لتسجل نحو 18.7 مليار دولار (مقابل نحو 17.0 مليار دولار خلال الفترة من يناير/ يوليو 2020).



كويتيا من الأنباء، صرح وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ محمد العبدالله بما يلي: بناء على توجيه أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح انطلق الحوار الوطني بين السلطتين التشريعية والتنفيذية بغية مناقشة سبل تحقيق المزيد من الاستقرار السياسي وتهيئة الأجواء لتعزيز التعاون بين السلطتين وفقا للثوابت الدستورية مع التأكيد على ما نصت عليه المادة (50) من الدستور على قيام نظام الحكم على أساس فصل السلطات مع تعاونها.

وقد كلف الأمير كلا من رئيس مجلس الأمة ورئيس مجلس الوزراء ورئيس المجلس الأعلى للقضاء باقتراح الضوابط والشروط للعفو عن بعض أبناء الكويت المحكومين بقضايا خلال فترات ماضية تمهيدا لاستصدار مرسوم العفو.

علمت القبس من مصادر رفيعة، أن بياناً مرتقباً بشأن العفو الأميري عن أبناء الكويت المحكومين في بعض القضايا، سيصدر، وأن الديوان الأميري يعكف على تجهيزه، ورفعه للقيادة السياسية.



وقالت المصادر إن البيان بشأن العفو يأتي في أعقاب انتهاء المرحلة الأولى من الحوار الوطني بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، الذي وجه أمير البلاد إلى عقده، بغية تهيئة الأجواء لتوحيد الجهود وتعزيز التعاون وتوجيه كل الطاقات والإمكانيات لخدمة الوطن العزيز ونبذ الخلافات وحل كافة المشاكل وتجاوز العقبات التي تحول دون ذلك.

في موضوع آخر قالت القبس، دعت الكويت إلى تفعيل الآليات الدولية والسياسية والقانونية لضمان مساءلة الكيان الصهيوني ومحاسبته عن استمرار انتهاكاته لحقوق الشعب الفلسطيني، حيث

جاء ذلك خلال بيان الكويت الذي تم تقديمه خطياً من قبل مندوب الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة السفير منصور العتيبي مساء أمس الثلاثاء، أمام جلسة مجلس الأمن المفتوحة النقاش حول الشرق الأوسط بما في ذلك القضية الفلسطينية.

وشدد مندوب الكويت، على أن ممارسات الكيان الصهيوني باتت تتطلب أكثر من أي وقت مضى، تفعيل الآليات الدولية والسياسية والقانونية لضمان مساءلته ومحاسبته.

ولفتت القبس، تعهد وزير الحرب في الكيان الصهيوني بيني جانتس بفعل كل ما يمكن لمنع إيران من أن تتحول إلى دولة «عتبة نووية».

وخلال مناقشة أجرتها لجنة الأمن والخارجية في الكنيست حول ميزانية وزارة الدفاع، قال جانتس: «تقترب إيران من مستوى تخصيب (يورانيوم) يسمح لها بأن تكون دولة عتبة (نووية)، وسنفعل كل ما بوسعنا للحيلولة دون حدوث ذلك».

وذكرت القبس، إنه بعد عامين من الغياب الذي فرضه فيروس كورونا، وتحت شعار «تخيل أكثر».. تنطلق فعاليات موسم الرياض 2021، اليوم الأربعاء، بأكبر مسيرة استعراضية في المملكة، ووسط ترقب عالمي للحدث الترفيهي الأبرز على مستوى الشرق الأوسط.

يأتي ذلك، فيما نفذت تذاكر حفل الافتتاح خلال ساعة واحدة من طرحها قبل أيام، حيث يتوقع أن يشهد الحفل اليوم حضوراً جماهيرياً كبيراً.

وقالت صحيفة الوطن، انطلقت فعاليات تدريب مصري سوداني مشترك تحت شعار (حارس الجنوب 1) والذي ينفذ لأول مرة بين الجانبين بمشاركة عناصر من حرس الحدود المصرية وعناصر المشاة السودانية المدربة على مهام تأمين الحدود.

وتجري فعاليات التدريب المشترك بقاعدة (محمد نجيب العسكرية) وتستمر حتى 29 أكتوبر الجاري.



أخيرًا من الوطن الكويتية، قالت الصحيفة أعلنت وزارة الصحة الكويتية تسجيل 32 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في الساعات ال24 الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 412403 ولم يتم تسجيل حالات وفاة ليبقى إجمالي عدد حالات الوفاة عند 2458 حالة.

وقال المتحدث باسم الوزارة الدكتور عبد الله السند لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) أمس الثلاثاء إنه تم أيضا تسجيل 63 حالة شفاء ليرتفع بذلك إجمالي عدد المتعافين إلى 409407 مبينا أن نسبة مجموع حالات الشفاء من مجموع الإصابات بلغت 27ر99 في المئة.

