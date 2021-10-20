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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ضبط 10384 شخصاً لعدم الالتزام بارتداء الكمامات الواقية خلال 24 ساعة

صدى البلد

واصلت اجهزة وزارة الداخلية جهودها للحفاظ على سلامة المواطنين وتنفيذاً للإجراءات الاحترازية التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من إنتشار فيروس (كورونا) المستجد للحفاظ على الصحة العامة ، ومواجهة تداعيات انتشار الفيروس.


أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية ، خلال 24 ساعة عن ضبط (10384) شخصا لعدم ارتداء الكمامات الواقية ، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لعدد (10351) شخصا، وإتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال (33) شخصا لم يسددوا الغرامة المقررة وتحرير (1154) مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق وضبط (248) قضية فى مجال منع تداول الأرجيلة.. بإجمالى مضبوطات (1845) أرجيلة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة وجار استمرار تلك الحملات، حرصاً على سلامة المواطنين.

وذلك فى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية لحماية المواطنين، والحد من إنتشار فيروس "كورونا" والمتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة ، وكذا إلزام جميع سائقى وسائل النقل الجماعى بارتداء الكمامات الواقية .

الداخلية فيروس كورونا ارتداء الكمامات اخبار الحوادث غلق المحلات

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