برلماني: الحكومة تدرس مشروع قانون الزراعة المصرية تمهيدا لإرساله إلى مجلس النواب

قال النائب مجدى ملك ، عضو لجنة الزراعة والرى بالبرلمان أن الحكومة تدرس مشروع قانون الزراعة المصرية تمهيدا لإرساله إلى مجلس النواب خلال الفترة القادمة.

وأشار ملك فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن قانون الزراعة المصرية من أهم القوانين التى من المقرر ان تناقش فى مجلس النواب خلال الفترة القادمة ، حيث مر عليه عشرات السنوات دون أن يتطرق له أحد إلا لتعديله فقط ، مؤكدا أن قانون الزراعة الحالى لا يتوافق مع مشاكل القطاع وتحديات الدولة.

وكان قد رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة للبرلمان، بعد الموافقة على عدد من الاتفاقيات الدولية وكذلك تعديلات قانون الرياضة.

ومن المقرر أن يعود المجلس للانعقاد مرة أخرى يوم الأحد الموافق 31 أكتوبر الجاري.

يأتي ذلك بعد أن وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية، العلاقات الخارجية، والخطة والموازنة عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 324 لسنة 2021 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان بشأن تقديم وكالة اليابان للتعاون الدولي (جايكا) للحكومة المصرية قرض تنمية سياسات لتطوير قطاع الكهرباء قيمته 25 مليار ين ياباني بغرض تنفيذ برنامج الإصلاح بجمهورية مصر العربية، الموقعة في القاهرة بتاريخ 15/2/2021.