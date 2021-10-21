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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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الحكومة توافق على إنشاء صندوق «مصر الرقمية».. ونواب: نقطة انطلاقة نحو الجمهورية الجديدة.. وتسهم فى تحسين كفاءة العمل والتشغيل.. وتساعد على تبسيط الإجراءات للحصول على الخدمات المقدمة للمستفيدين

رئيس الوزراء
رئيس الوزراء

برلمانية:يعطي فرص للحكومة والقطاع الخاص لتقديم اكبر قدر ممكن من الخدمات للمواطنين فى وقت زمني قصير

برلماني: الدولة تفكر خارج الصندوق.. وكورونا جاءت لتحقق انفراجة كبيرة على كافة الأصعدة

نائب بـ الشيوخ :الدولة المصرية كانت ولا زالت تبذل جهودا مضنية لميكنة مؤسسات الدولة 

 

 

وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بإنشاء صندوق "مصر الرقمية"، الذي ينص على أن " يُنشأ صندوق يسمى "مصر الرقمية" تكون له شخصية اعتبارية عامة، ويتبع رئيس مجلس الوزراء، ومقره الرئيس محافظة القاهرة، ويجوز له إنشاء فروع أخرى، ويهدف هذا الصندوق إلى تفعيل خدمات المجتمع الرقمي والترويج لها، ودعم وتنمية وتطوير آليات المنظومة وضمان استدامتها، فضلا عن دعم قطاعات الدولة المختلفة لتنفيذ الخطط والمبادرات ذات الصلة ونشر الوعي بالخدمات الرقمية".


ووفقا لمشروع القانون، يباشر الصندوق جميع الاختصاصات اللازمة لتحقيق أهدافه، طبقا للمادة (2) من هذا القانون، كما أن له، بصفة خاصة، العمل على استدامة منظومة الهوية الرقمية التي تسمح بإتاحة الخدمات للمواطنين، بالإضافة إلى دعم توطين التكنولوجيا العصرية، ومحو الأمية الرقمية، فضلا عن دعم إنشاء مراكز للبيانات وتحديث النُظم والبرامج التي توفر خدمات حكومية رقمية، وبما يسهم في رفع كفاءة البنية المعلوماتية التحتية.


كما يعمل الصندوق على دعم برامج بناء القدرات الرقمية وتمويل شباب المبتكرين في مجال التحول للمجتمع الرقمي، إلى جانب توفير الخدمات والكوادر المطلوبة لتنفيذ المبادرات والمشروعات، وتمويل الدراسات الفنية الخاصة بتطوير البنية المعلوماتية، وفي الوقت نفسه دعم المشروعات ذات الصلة بأهداف عمل الصندوق.


كما ينص مشروع القانون على أن يكون للصندوق موازنة مستقلة تُعد على نمط موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وتبدأ السنة المالية للصندوق مع السنة المالية للدولة وتنتهي بانتهائها، وتخضع أموال الصندوق لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات.

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الحكومة توافق على إنشاء صندوق «مصر الرقمية»

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تسهيل الإجراءات أبرزها.. برلماني يوضح الهدف من إنشاء صندوق «مصر الرقمية»

وفى هذا الصدد، أشاد عدد من أعضاء مجلس النواب بهذا القرار، مؤكدين أن أن التحول الرقمي سيكون نقطة انطلاق الجمهورية الجديدة، ونقطة تحول نحو بناء آفاق جديدة في المستقبل؛ لتكون مصر في مصاف الدول المتقدمة لاعتمادها أحدث الأساليب التقنية والتكنولوجيا التى ستساهم في إحداث نقلة حضارية جديده لمصر في المستقبل في كافة المجالات.

 

بداية أيدت فاطمة سليم عضو مجلس النواب، موافقة الحكومة على مشروع قانون إنشاء صندوق مصر الرقمية لـ تفعيل خدمات المجتمع الرقمي والترويج لها، ودعم وتنمية وتطوير آليات المنظومة وضمان استدامتها، فضلا عن دعم قطاعات الدولة المختلفة لتنفيذ الخطط والمبادرات ذات الصلة ونشر الوعي بالخدمات الرقمية".

 

وقالت “سليم” فى تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إن وجود هذا الصندوق فى مصر سيسمح لمنظومة الرقمنة بالاستمرارية، موضحة أن التحول الرقمى له العديد من الفوائد المختلفة سواء علي الحكومة او القطاع الخاص وعلي المواطن لكونه يوفر كثيرا من الجهد والمال بشكل كبير، كما أن له مميزات كبيرة في تحسين كفاءة العمل والتشغيل، ويساعد على تحسين الجودة وتبسيط الإجراءات للحصول على الخدمات المقدمة للمستفيدين.

 

وأشارت عضو مجلس النواب الى أن التحور الرقمي يقضى أيضا على الروتين فهو يتيح حلول جديدة وبسيطة ويعطي فرصا عديدة للحكومة والقطاع الخاص لتقديم اكبر قدر ممكن من الخدمات للمواطنين فى وقت زمني قصير جدا ومنجز.


 

من جانبه،أثنى النائب، عبد الفتاح يحيي، عضو مجلس النواب على موافقة الحكومة على مشروع قانون إنشاء صندوق مصر الرقمية لـ تفعيل خدمات المجتمع الرقمي والترويج لها،مؤكدا أن الدولة المصرية استطاعت بحق أن تخلق من رحم أزمة جائحة كورونا انفراجة كبيرة على كافة الأصعدة ، ليصبح التحول الرقمي ضرورة من ضروريات إحداث التنمية المستدامة. 

 

وأشار “ يحيي” فى تصريحات خاصة لـ “ صدى البلد ” إلى أن هذا الصندوق سيكون له مردودا إيجابيا كبيرا على تسهيل الإجراءات أمام المواطنين ، لافتا إلى أن التحول الرقمي نقطة انطلاق الجمهورية الجديدة، ونقطة تحول نحو بناء آفاق جديدة في المستقبل، لتكون مصر في مصاف الدول المتقدمة لاعتمادها أحدث الأساليب التقنية والتكنولوجيا التى ستسهم حتما في إحداث نقلة حضارية جديدة في المستقبل.

 

وأكد عضو مجلس النواب أن هذا الصندوق يمثل حلقة رئيسية بالأمن القومى ،كونه أحد الأذرع الداعمة لنظام الرقمنة فى مصر، لاسيما فى ظل التطور الهائل لبيئة التحول الرقمى وتكنولوجيا المعلومات والإتصالات فى العالم خلال الفترة الأخيرة.

 

 

وفى سياق متصل أشاد النائب علاء جاد عضو مجلس الشيوخ ،بموافقة الحكومة على مشروع قانون إنشاء صندوق مصر الرقمية لـ تفعيل خدمات المجتمع الرقمي والترويج لها،مؤكدا أن الدولة قطعت شوطا كبيرا في عملية التحول الرقمي،حيث  تم ميكنة جميع قواعد البيانات الخاصة بالوزارات والهيئات لتحويلها لخدمات رقمية بهدف التسهيل على المواطنين. 

 

وأشار" جاد" فى تصريحات خصة لـ “ صدى البلد” إلى أن الدولة تسير علي الطريق الصحيح في تبني هذا الفكر ، حيث أن الدولة المصرية كانت ولا زالت تبذل جهودا مضنية لميكنة مؤسسات الدولة ، بهدف  رفع كفاءة العاملين بـ الجهاز الإداري للدولة، وتنفيذ إصلاح إداري ينعكس على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين،مشيرا إلى أن الدولة فى الوقت الحالى جعلت رفع كفاءة العنصر البشري على رأس أولوياتها لـ انتقاء موظفين تواكب التطور،  والعمل على إعلاء أي قيمة تساهم في الرقي بموظفي الدولة ، وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين بعيدا عن التعاملات البشرية.

 

كما أكد عضو مجلس الشيوخ أن أكبر دليل على ذلك سعى الحكومة المصرية للمضي قدما للأمام لميكنة مصلحة الضرائب والجمارك، تنفيذا لتكليفات القيادة السياسية بتطبيق كافة العمليات الضريبية والجمركية المميكنة  لضبط التعاملات والتسيير على المستثمرين ، بما ينعكس علي زيادة الإيرادات العامة و يرفع تصنيف مصر في مؤشرات الأعمال، كما أن من خلالها سيتم تسليم ورق  التخليص الجمركي الخاص بمقدم الطلب  لـ موظف مصلحة الجمارك  لإنهاء   الإجراءات دون تعامل بين العميل وبين موظف مصلحة الجمارك، بما يتواكب مع  البنية الأساسية الحديثة التى ينتهجها الرئيس السيسي 

 

مجلس الوزراء مصر الرقمية مجلس النواب مشروع قانون التحول الرقمي

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