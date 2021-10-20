رئيس جامعة طنطا يشارك الطلاب في تجميل الكليات بمجمع سبرباي

تابع الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا، اليوم، أعمال حملة "كليتى .. بيتى" التى أطلقتها كلية التربية الرياضية بالجامعة، بحضور الدكتور علاء حلويش عميد الكلية، ووكلاء الكلية لشؤون خدمة المجتمع، والتعليم والطلاب، والدراسات العليا.

حرص رئيس الجامعة على مشاركة طلاب التربية الرياضية أعمال تزيين وتجميل الكلية، حيث تم دهان البلدورات وزراعة الأشجار وتجميل الحدائق وتنسيقها ودهان البوابات والملاعب وتنظيف شوارع الكلية، وحرس وزراعة الجوالة، بالإضافة إلى الرسوم الرياضية لتحميل جداريات الكلية.

كما حرص الدكتور محمود ذكى، على مشاركة الطلاب أعمال تجميل كلية الآداب والزراعة بحضور الدكتور ممدوح المصرى عميد الكلية الآداب، والدكتور محمد السيد عميد الكلية الزراعة، وذلك بزراعة مجموعة من نباتات الزينة والأشجار المثمرة بالحدائق المحيطة بالكلية، وتفقد الصوب الإنتاجية والمخصصة لإنتاج نباتات الزينة والتى تنتج العديد من أنواع نباتات الزينة التى تستخدم فى تجميل الكليات المختلفة بجامعة طنطا والمجتمع المحيط.

من جانبه، أوضح عميد كلية التربية الرياضية الدكتور علاء حلويش أن إطلاق هذه المبادرة من كلية التربية الرياضية يأتي تأكيدًا لدور الكلية الرائد في مجال خدمة المجتمع، وغرس قيم الولاء والانتماء فى نفوس الطلاب، ووجه الدعوة لجميع الطلاب وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم وكافة العاملين بالكليات للمشاركة في هذه المبادرة التطوعية.

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