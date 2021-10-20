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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

فصل جديد.. تعليق صادم من أحمد شوبير علي تطورات أزمة أجاي والاهلي

صدى البلد

علق الإعلامي احمد شوبير نجم الأهلي والمنتخب السابق علي تطورات أزمة جونيور أجاي نجم الفريق مع الأهلي 

 

وكتب شوبير عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “ تويتر ”:" فصل جديد بين أجاي والاهلي !"

 

وكانت أنباء ترددت حول رغبه أجاي في البقاء داخل الاهلي خاصة في ظل إمكانية رحيل بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي خلال الفترة المقبلة. 

وتمر العلاقة بين النادي الأهلي والنيجيري جونيور أجاي، بأسوأ فتراتها، فالأمور قد تصل للاتحاد الدولي لكرة القدم “ فيفا”.

شكوى أجاي للفيفا ضد الأهلي

وبدأ النيجيري جونيور أجاي،  إجراءات فسخ تعاقده مع النادي الأهلي، بعد وضعه على قائمة الانتظار في الموسم الجديد.

ويتواجد اسم جونيور أجاي ضمن قائمة الانتظار في النادي الأهلي، بعدما استكمل الأحمر قائمة الخماسي الأجنبي.

وتسمح لائحة القيد للدوري في الموسم المقبل بقيد 5 لاعبين أجانب فقط، مع معاملة اللاعب الفلسطيني على أنه لاعب مصري.

وعلم موقع “صدى البلد”  أن أجايي بدأ إجراءات فسخ تعاقده مع المارد الأحمر بعدما تواجد ضمن قائمة الانتظار، ويتجه لشكوى الأهلي لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”.

وقد يلجأ أجاي لـ “فيفا” للمطالبة بالحصول على 850 ألف دولار قيمة عقده في آخر موسم مع الأهلي، متمسكا بالحصول عليه كاملا.

لماذا اشتكى أجاي الأهلي؟

الأهلي في قائمته 5 لاعبين أجانب، هم التونسي علي معلول والمالي أليو ديانج والمغربي بدر بانون، إضافة إلى الموزمبيقي لويس ميكيسوني والجنوب أفريقي بيرسي تاو، والذين تم تسجيلهما في الموسم المقبل، فيما تم وضع أجاي في قائمة الانتظار .

وعرض الأهلي على أجاي الحصول على 450 ألف دولار وفسخ العقد، لكن أجاي رفض وأصر على البقاء في الأهلي، والحصول على مستحقاته، وهي 850 ألف دولار، قيمة راتبه في آخر مواسم  عقده مع المارد الأحمر.

موقف الأهلي
وأكد الإعلامي أحمد شوبيرأن هناك معلومة تشير إلى أن الأهلي دفع الجزء الأول من مستحقات اللاعب له مشددا على أنه حتي في هذه الحالة فإن اللاعب من حقه التقدم بشكوى ضد النادي خاصة وأن بقاء اللاعب في قائمة الانتظار أمر “ مصري

الأهلى موسيمانى احمد شوبير شوبير تونس بدر بانون بيتسو موسيماني

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