الصحة السودانية تحذر المتظاهرين من خطر كورونا

دعت وزارة الصحة السودانية من المواطنين أخذ الحيطة خلال المليونية المقرر لها غدا الخميس الموافق 21 أكتوبر.

وقالت الصحة السودانية: "ندعو المواطنين لأخذ الحيطة خلال مليونية 21 اكتوبر، ولا سيما وأن البلاد خلال هذه الفترة تشهد إرتفاع في الإصابات بجائحة كورونا فعلى المواطنين الالتزام بالاشتراطات الصحية، والالتزام بالتباعد الاجتماعي قدر المستطاع والحرص على ارتداء الكمامات، وشرب المياه لتجنب الجفاف".

وأضافت: "في حالة حدوث أي مخاطر وأحداث خلال المواكب يجب الإتصال على الرقم (9090) لأخذ التوجيهات اللازمة. وفي حال وجود حالات تتطلب تدخلاً صحياً يمكنكم أخذ الحالات إلى المستشفيات".



فيما أصدرت وزارة الداخلية السودانية، أمس الثلاثاء، بيانا حول مسؤولياتها القانوينة والمهنية في حماية مؤسسات الدولة وحماية قياداتها.

وحسب وكالة الأنباء السودانية، أكدت الوزارة حمايتها لمؤسسات الدولة "ضمن مسؤلياتها القانونية وواجباتها المهنية في حماية مؤسسات الدولة وحماية قياداتها".