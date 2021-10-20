كورونا يضرب بريطانيا بقوة.. هل يعلن رئيس الوزراء الإغلاق من جديد؟

تتعرض حكومة رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون لضغوط متزايدة لإعادة فرض القيود الاجتماعية للحد من العدد المتزايد لحالات الإصابة بفيروس كورونا وتجنب أزمة محتملة للرعاية الصحية في فصل الشتاء.

وحسب تقرير "اندبندنت" البريطانية، سجلت وزارة الصحة والرعاية الاجتماعية 43738 حالة إصابة أخرى بفيروس كورونا يوم الثلاثاء، بالإضافة إلى 223 حالة وفاة لمرضى الجهاز التنفسي، وهو أعلى معدل إصابة منذ 9 مارس قبل بدء سريان مفعول اللقاح.

وانخفض إجمالي هذه الحالات بشكل طفيف عن 49156 حالة تم الإبلاغ عنها يوم الاثنين، لكن عدد الإصابات كان باستمرار فوق 40.000 في الأسبوع الماضي، مما يضع بريطانيا في خط المواجهة في المعركة العالمية ضد الوباء مرة أخرى.

ويبدو أن "الخطة أ" لحكومة بوريس جونسون - هي تقديم جرعات لقاحات معززة لحوالي 30 مليون شخص تم تحديدهم على أنهم معرضون للخطر.

وقال السير ديفيد كينج، كبير العلماء في حكومة توني بلير بين عامي 2000 و 2007، لشبكة "سكاي نيوز" إن بدء التشغيل تم تنفيذه 'ببطء شديد' وإجمالي 3.1 مليون شخص تم الوصول إليهم حتى الآن غير كافٍ.

وفي حديثه لبرنامج اليوم على "راديو بي بي سي 4" صباح الأربعاء، دق البروفيسور نيل فيرجسون من "إمبريال كوليدج"، لندن ناقوس الخطر من خلال تحذيره من أن المناعة في المملكة المتحدة يبدو أنها 'تتضاءل' بسبب النجاح المبكر الذي حققته البلاد في طرح خطة التطعيم، والتي بدأت في ديسمبر 2020.

وقال البروفيسور فيرجسون:"يجب أن يدرك الناس أن لدينا حاليًا مستويات أعلى من العدوى في المجتمع مما كنا عليه في أي وقت مضى تقريبًا أثناء الوباء".

ونوه ماثيو تايلور، الرئيس التنفيذي لخدمة الصحة الوطنية في بريطانيا، إلى الوضع المثير للقلق بشكل متزايد، ودعا إلى فرض "الخطة ب" بشكل عاجل وأمر بإحياء تدابير مثل ارتداء الأقنعة والعمل من المنزل وجوازات سفر اللقاح من أجل وقف انتشار فيروس كورونا.

وقال:"نحن على حافة الهاوية - إنه منتصف أكتوبر. سيتطلب الأمر قدرًا لا يُصدق من الحظ حتى لا نجد أنفسنا في خضم أزمة عميقة خلال الأشهر الثلاثة المقبلة".

وأضاف:"لا يجب على الحكومة أن تعلن فقط أننا ننتقل إلى الخطة ب، ولكن يجب أن تكون الخطة ب الإضافية. يجب أن نفعل ما في الخطة ب من حيث الأقنعة والعمل من المنزل، ولكن يجب أيضًا أن نحاول تحقيق نوع التعبئة الوطنية التي حققناها في الموجتين الأولى والثانية، من حيث بذل الجمهور قصارى جهدهم لتقديم الدعم. ومساعدة الخدمة الصحية".

وأكد مكتب بوريس جونسون حتى الآن إنه يراقب الوضع عن كثب وأقر بأن هناك دلائل على أن عدد حالات الدخول إلى المستشفيات والوفيات في تزايد لكنه قال إن الحكومة ليس لديها حاليًا أي خطة لإعادة فرض القيود، التي تم رفعها عن آخرها في 'يوم الحرية' 19 يوليو.

و أبلغ رئيس الوزراء مجلس وزرائه أنه يعتقد أن خطتهم الحالية لفيروس كورونا تُبقي الفيروس تحت السيطرة مع التأكيد على أن ووزرائه "يجب أن يضعوا كل طاقتهم في برامج التطعيم ".

وفيما يتعلق باحتمال تطبيق إغلاق وطني جديد، رفض وزير الأعمال كواسي كوارتنج الفكرة في مقابلة مع "سكاي نيوز" صباح الأربعاء، قائلاً: "سأستبعد ذلك".

وأضاف:"أعتقد أن الحديث عن القيود المفروضة على السفر والقيود على المزيد من عمليات الإغلاق غير مفيد على الإطلاق. لا نريد العودة إلى الإغلاق والمزيد من القيود."