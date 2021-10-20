جامعة القاهرة تصدر تعليمات جديدة في تطعيم الطلاب .. وعميد آداب يناشد بسرعة الحصول على لقاح كورونا

عميد سياسة واقتصاد :

عيادة الكلية جاهزة لاستقبال الطلاب

جامعة القاهرة تقترب من انتهاء تسكين الطلاب بالمدن الجامعية

أصدر المجلس الأعلى للجامعات ، عددا من القرارات الجديدة تخص الطلاب داخل الحرم الجامعى و حالات التطعيم ضد فيروس كورونا خلال العام الدراسى الجديد 2021-2022 .

وأصدرت جامعة القاهرة ، قرارا جديدا خاصا بتطعيم الطلاب ودخولهم إلى الحرم الجامعى والذى ينص اقتصار دخول الحرم الجامعي والكليات خارج الحرم الجامعي على الطلاب الذين تم تطعيمهم ضد فيروس كورونا اعتبارًا من السبت 30 أكتوبر 2021 .

وأكدت جامعة القاهرة، على من لم يتلقوا اللقاح سرعة التوجه إلى أي من النقاط المحددة داخل الجامعة أو التابعة لوزارة الصحة والسكان والمخصصة للطلاب للحصول على اللقاح.

وفى نفس السياق ، كشف الدكتور شريف شاهين عميد كلية الآداب جامعة القاهرة ، عن عدد الطلاب الذين تم تطعيمهم من خلال المنفذ الموجود بكلية الآداب الخاص بالتطعيم ضد فيروس كورونا.

وقال الدكتور شريف شاهين خلال تصريح لصدى البلد ، يتم الآن عمل حصر دقيق للطلاب والعاملين وأعضاء هيئة التدريس سواء من ام تطعيمها خارج منظومة الجامعة أو داخلها للوقوف على الأسماء وحثها على سرعة التطعيم عملا بتوجيهات مجلس الوزراء ومعالي رئيس الجامعة.

وأكد “ شاهين ” بفرض قيود على دخول الجامعة بدءا من يوم ٣٠ أكتوبر على من لم يحصل على التطعيم.

كما كشف الدكتور محمود السعيد عميد كلية سياسة واقتصاد جامعة القاهرة، عن خطة الكلية فى تطعيم الطلاب ضد فيروس كورونا خلال العام الدراسى الجديد.

وقال الدكتور محمود السعيد خلال تصريح لصدى البلد، أن جامعة القاهرة وفرت عددا من النقاط التى يتوافر فيها لقاح كورونا ومن ضمن هذه النقاط كلية سياسة واقتصاد وعيادة الكلية كما يوجد قاعات مخصصة لاستقبال الطلاب وأعضاء هيئة التدريس للتطعيم وذلك بخلاف مستشفى قصر العينى.

وتوجه “السعيد” بالشكر إلى جامعة القاهرة على هذا الأمر والذى جاء فى وقت مهم قبل بداية الدراسة خاصة النظام الجديد التى تصبح فيها الدراسة وجها لوجه.

وأعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، استمرار تطعيم الطلاب في عيادات الجامعة ضد فيروس كورونا المستجد من خلال العيادات التي خصصتها الجامعة ومراكز التطعيم التابعة لوزارة الصحة في جميع انحاء الجمهوري، كما تقوم الجامعة بتنظيم حملات توعية بالكليات حول كيفية الحصول على اللقاح وأهميته، مشددًا على أن الجامعة تواصل عمليات التطعيم بكل حزم حفاظًا على صحة الجميع داخل الحرم الجامعي.

وأشار الدكتور الخشت، إلى أن الأسبوع الأول من الدراسة شهد انتظام المحاضرات في كل الكليات دون أي مشكلات بعدما اتخذت الجامعة جميع الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، وذلك تنفيذا لقرارات مجلس الجامعة والتي أكدت على ضرورة تواجد أعضاء هيئة التدريس وإعلان جداول المحاضرات قبل بداية العام الدراسي، بالإضافة إلى تنفيذ أكبر خطة للأنشطة الطلابية المختلفة وفي جميع المجالات والكليات لتواكب عودة الطلاب بعد فترة طويلة بسبب فيروس كورونا.

وشدد رئيس جامعة القاهرة، على سرعة الإنتهاء من إجراءات التسكين بالمدن الجامعية للطلاب المغتربين والوافدين مع تطبيق شرط الحصول على اللقاح للسكن، وذلك لتوفير الأجواء المناسبة للطلاب المغتربين للانتظام في المحاضرات، مشيرًا إلى أن الجامعة تنتهي غدا السبت من تسكين الطلاب القدامى؛ لتستكمل بعدها تسكين الطلاب المستجدين.

واستقبلت كليات جامعة القاهرة الطلاب الجدد لتعريفهم بنظام الدراسة والأنشطة والخدمات التي تقدمها الجامعة للطلاب وذلك بالتزامن مع استمرار الاحتفال بانتصارات حرب أكتوبر المجيدة بجميع الكليات.