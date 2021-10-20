رونالدو يقود مانشستر يونايتد أمام أتالانتا في دوري أبطال أوروبا

كشف النرويجي أولي سولشاير، المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، عن التشكيل الأساسي لملاقاة أتالانتا الإيطالي، في الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

تشكيل مانشستر يونايتد

وضم تشكيل مانشستر يونايتد كل من:

في حراسة المرمى: ديفيد دي خيا

خط الدفاع: إيرون وان بيساكا - فيكتور ليندولف - هاري ماجواير - لوك شاو

خط الوسط: سكوت ماكتومناي - فريد - برونو فيرنانديز

خط الهجوم: ماسون جرينوود - ماركوس راشفورد - كريستيانو رونالدو

وتُقام المباراة على ملعب مانشستر يونايتد “أولد ترافورد” في التاسعة من مساء اليوم بتوقيت القاهرة.