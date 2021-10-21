رئيس حزب التجمع: حزبنا لا يقاس قوته بعدد أعضائه ولكن بنفوذه المجتمعى..فيديو وصور

قال سيد عبد العال ، رئيس حزب التجمع إنه لا يستطيع وصف مكان لرؤية حزب التجمع فى الشارع ، لكننا نظهر من خلال معاركنا الانتخابية ، مشيرا إلى أن الشارع بالنسبة لنا ليس جمهورا ، ولكن الشارع بالنسبة لنا نقابات مهنية وعمالية وجمهور إنتخابى فى الإنتخابات البرلمانية أو المحليات ، كما أن الشارع بالنسبة لنا مجتمع مدنى.
وأضاف عبد العال فى حواره لـ"صدى البلد" :من يبحث عن حزب التجمع سيجدنا ، حيث إننا لدينا جريدة أسبوعية نوزع منها ، بالإضافة إلى موقعنا الإلكترونى.
وأكد رئيس حزب التجمع أن حزب التجمع لا يقاس قوته بعدد أعضائه ولكن يقاس بقوته وبنفوذه المجتمعى ، كما أن الكثير من المواطنين يعتبرون أنفسهم من حزب التجمع أو قريبين منه لكن لم يجددوا استمارة عضوية للحزب ، كما اننا لسنا حريصون على ملء استمارة عضوية لهم طالما يساندوا رؤية حزب التجمع.