عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

رئيس حزب التجمع: حزبنا لا يقاس قوته بعدد أعضائه ولكن بنفوذه المجتمعى..فيديو وصور

سيد عبد العال ، رئيس
سيد عبد العال ، رئيس حزب التجمع

قال سيد عبد العال ، رئيس حزب التجمع إنه لا يستطيع وصف مكان لرؤية حزب التجمع فى الشارع ، لكننا نظهر من خلال معاركنا الانتخابية ، مشيرا إلى أن الشارع بالنسبة لنا ليس جمهورا ، ولكن الشارع بالنسبة لنا نقابات مهنية وعمالية وجمهور إنتخابى فى الإنتخابات البرلمانية أو المحليات ، كما أن الشارع بالنسبة لنا مجتمع مدنى.

وأضاف عبد العال فى حواره لـ"صدى البلد" :من يبحث عن حزب التجمع سيجدنا ، حيث إننا لدينا جريدة أسبوعية نوزع منها ، بالإضافة إلى موقعنا الإلكترونى.

وأكد رئيس حزب التجمع أن حزب التجمع لا يقاس قوته بعدد أعضائه ولكن يقاس بقوته وبنفوذه المجتمعى ، كما أن الكثير من المواطنين يعتبرون أنفسهم من حزب التجمع أو قريبين منه لكن لم يجددوا استمارة عضوية للحزب ، كما اننا لسنا حريصون على ملء استمارة عضوية لهم طالما يساندوا رؤية حزب التجمع.

247900327_231122295746594_5641249613441308148_n
247900327_231122295746594_5641249613441308148_n
243525454_882563102447675_7355915254496141983_n
243525454_882563102447675_7355915254496141983_n
246455643_570656677540427_1337557481774809939_n
246455643_570656677540427_1337557481774809939_n
246577848_981524289093127_2284771593096194783_n
246577848_981524289093127_2284771593096194783_n
247092119_2074410089382380_7006332428948851781_n
247092119_2074410089382380_7006332428948851781_n
247106186_1044928299684317_1376715240354209501_n
247106186_1044928299684317_1376715240354209501_n
243499407_3183154741917165_4963653677243462064_n
243499407_3183154741917165_4963653677243462064_n
247012625_593812441654607_348900704413833280_n
247012625_593812441654607_348900704413833280_n
247087664_3003294783227625_2893117386892023485_n
247087664_3003294783227625_2893117386892023485_n
246648274_271797838180351_1033858650683328959_n
246648274_271797838180351_1033858650683328959_n
246653651_212941047474047_4840692221576078646_n
246653651_212941047474047_4840692221576078646_n
246602985_309122527305665_4299262145598491219_n
246602985_309122527305665_4299262145598491219_n
246669799_1038979079977554_7241565499519936660_n
246669799_1038979079977554_7241565499519936660_n
246621013_613628003162844_2563582814245832860_n
246621013_613628003162844_2563582814245832860_n
246648082_440818977475752_3267384974035624984_n
246648082_440818977475752_3267384974035624984_n
رئيس حزب التجمع حزب التجمع الانتخابات البرلمانية المحليات جريدة أسبوعية

ترشيحاتنا

بدء مفاوضات تحرير تجارة السلع الزراعية المصنعة بين مصر ودول تجمع الآفتا

وزيرة الصحة تبحث مع مدير"سينوفاك" نقل تكنولوجيا تصنيع اللقاحات

الاتحاد الأوروبي وواشنطن يؤكدان التزامهما الكامل لدعم تحقيق الاستقرار في ليبيا

لمواجهة ارتفاع الأسعار..غرفة القاهرة تبحث زيادة معروض المحاصيل الزراعية

أعمام النبي أثنا عشر ولم يدرك منهم الإسلام إلا أربع.. تعرف عليهم

ظهر في مسلسل الهيبة..وفاة الفنان اللبناني بيار جامجيان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

آخر تطورات الحالة الصحية لـ محمود الخطيب بعد نقله للمستشفى

ظهر في مسلسل الهيبة..وفاة الفنان اللبناني بيار جامجيان

ابتسامة أبو خالد.. آخر ظهور لـ سائق ميكروباص الدائري الأوسطي.. صور

عيني مش شايف بيها كويس.. محمود الخطيب يكشف تفاصيل مرضه.. فيديو

اللقطات الأولى للحادث المرعب.. تريلا تقتل 17 شخصا على الدائري الأوسطي.. صور

إخلاء سبيل تلميذ فقأ عين زميله بسبب قلم فى بنها

غلق كلي لشارع الهرم وتحويلات مرورية لإنشاء محطة مترو المريوطية

الصحة: تسجيل 877 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا.. و47 حالة وفاة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

آية قرآنية ودماء 19 ضحية..ماذا تبقى من حطام دهس تريلا لميكروباص على الدائري الاوسطي؟

قائد القوات البحرية: قادرون على ردع كل من يهدد مصالحنا.. صور

خلال لقاء سفراء الاتحاد الأوروبي.. أبو العينين: مصر تتحرك إلى الأمام وطموح الرئيس السيسي لا حدود له

النجوم على ريد كاربت فيلم Costa Brava بمهرجان الجونة (صور)

فيديو

سادة البحار.. فيديو جديد بمناسبة العيد 54 للبحرية المصرية

أسرار في حياة ليلى فوزي .. تزوجت من نجم شهير وعادت بجثمانه بعد 4 أشهر

فيديو جراف|كورونا في المساجد والكنائس..كل ما تريد معرفته عن تطعيم العاملين بالدولة والفئة المستثناة

بينهم أمريكا وبريطانيا وروسيا.. أبو العينين يلتقي 32 سفيرًا لبحث التعاون مع مصر.. ويؤكد: لدينا فرص عظيمة للاستثمار ونستطيع تحقيق أحلامنا معا

المزيد

ساحة رأي

دينا شرف الدين تكتب: ضياع «القدوة» في زمن «التريند»

خالد عامر يكتب: يوميات الجمهورية الجديدة

داليا السبع تكتب: «النداء»

رمضان البيه يكتب: القلب موطن السر

نتالي قباني تكتب: الملكة المتوجة في مجتمعنا

الشيخ محمود الهوارى يكتب: نعمة الرِّسالة.. والشُّكر الواجب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود دياب

أسود الجبهة الداخلية

مروة لطفي

تعلموا الحب من رسولنا الكريم

د. جهاد عودة

«الصراع الدولى من أجل السلام الدائم»: كيف انفعلت موسكو؟

شريف سمير

فنجان قهوة

إيمان الدربي

وجه القمر

محمد نوار

رحمة للعالمين!

كريمة أبو العينين

«بالحب ابتلينا»

بهجت العبيدي

العقل الأسطوري وخرافة السحر!

اﻟﻤﺰﻳﺪ