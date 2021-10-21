محامي شيكابالا: يكشف تفاصيل إلغاء عقوبة الوقف 8 مباريات وغرامة 250 ألف جنيه

قال كمال شعيب محامي محمود عبد الرازق شيكابالا، أننا حصلنا على حكم أمس بوقف العقوبة الموقعة من إتحاد الكورة بالوقف 8 مباريات و غرامة 250 الف جنيه ضد الاعب شيكابالا.

وأضاف "شعيب " خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " يحدث في مصر" المذاع على قناة " أم بي سي مصر"، أنه أصبح الاعب "شيكابالا" لايوجد عليه أى عقوبة و العقوبة موقوف أثرها ، فالتالي اصبح على الاعب "شيكابالا" أن يعود للملاعب بشكل طبيعي و على اتحاد الكرة تنفيذ الحكم بهذا القرار.

وأشار محامي محمود عبد الرازق شيكابالا، إلى أنه تم إعلان الحكم بشكل عام ، و لكن سيتم إخطار اتحاد الكرة رسمياً بحكم إلغاء عقوبة شيكابالا يوم الأحد القادم.