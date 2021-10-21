أبو العينين: مصر لن تتنازل عن حقها وإثيوبيا تروج أشياء غير صحيحة عن سد النهضة و700 مليار جنيه لتنفيذ مبادرة حياة كريمة

عرض الإعلامى أحمد موسى، فيديو للحظة استقبل النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب ورئيس مجلس الأعمال المصري الأوروبي، لـ السفراء الأوروبيين الجدد المعتمدين في مصر لبحث آفاق التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي، بمشاركة أكثر من 32 سفيرا من بينهم سفراء الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وغيرها، بالإضافة إلى أعضاء مجلس إدارة الشعبة العامة للمستثمرين.

أبرز ما جاء فى لقاء اليوم:

أبو العينين:مصر لن تتنازل عن حقها وإثيوبيا تروج اشياء غير صحيحة عن سد النهضة





قال الإعلامي أحمد موسى، إن النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب ورئيس مجلس الأعمال المصري الأوروبي، استقبل اليوم، السفراء الأوروبيين الجدد المعتمدين في مصر لبحث آفاق التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي، بمشاركة أكثر من 32 سفيرا من بينهم سفراء الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وغيرها، بالإضافة إلى أعضاء مجلس إدارة الشعبة العامة للمستثمرين.

وأضاف أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، أن النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب ورئيس مجلس الأعمال المصري الأوروبي، تحدث عن النيل وأهمية المياه لـ مصر، وما يجري فى مصر خلال الفترة الأخيرة، وكيفية التخطى من أزمة كورونا، و المرور من هذه الأزمة.

ولفت أحمد موسي، إلى أن النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب ورئيس مجلس الأعمال المصري الأوروبي، وجه رسائل مهمة، وطموحات الرئيس عبد الفتاح السيسي، قائلا : الرئيس السيسي عنده طموحات ".

وأوضح أحمد موسي، أن النائب محمد أبو العينين، طالب من السفراء بالاستفادة من الأشياء التى تتم فى مصر، وان مبادرة الرئيس السيسي “ حياة كريمة” تذهب لـ الفقراء.



محمد أبو العينين: 700 مليار جنيه لتنفيذ مبادرة حياة كريمة







وقال النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب ورئيس مجلس الأعمال المصري الأوروبي، إن القيادة السياسية اهتمت بكافة فئات المجتمع خاصة الفقراء، مشيرًا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى وجه بتنفيذ مبادرة حياة كريمة لتطوير القرى والفئات الأكثر فقرا بتكلفة استثمارية 700 مليار جنيه.

نجاحات عالمية على أرض مصر

كما تحدث أبو العينين عن النجاحات التي حققتها الشركات الأجنبية التي استثمرت في مصر مؤخراً، وقال إن "شركة إيني الإيطالية أبلت بلاءً حسناً في شرق المتوسط باستثمارات تتجاوز قيمتها 30 مليار دولار، كذلك شركة سيمنز الألمانية، التي تتعاون مع مصر في مجال الطاقة الخضراء والنظيفة، واتجاه مصر إلى هذا المجال يتطلب أيضاً شراكات وشركات أكثر حجما وعدداً".

وفي تصريحات صحفية، قال أبو العينين إن اجتماع مجلس الأعمال المصري الأوروبي اليوم يعد الأهم منذ تأسيس المجلس، بحضور 32 سفيراً، من بريطانيا والولايات المتحدة وروسيا وألمانيا وفرنسا والاتحاد الأوروبي.

أحمد موسى: أبو العينين طالب سفراء الاتحاد الأوروبي بالاستفادة من إنجازات مصر|فيديو

قال الإعلامي أحمد موسى، إن النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب ورئيس مجلس الأعمال المصري الأوروبي، استقبل اليوم، السفراء الأوروبيين الجدد المعتمدين في مصر لبحث آفاق التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي، بمشاركة أكثر من 32 سفيرا من بينهم سفراء الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وغيرها، بالإضافة إلى أعضاء مجلس إدارة الشعبة العامة للمستثمرين.

وأضاف أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، أن النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب ورئيس مجلس الأعمال المصري الأوروبي، تحدث عن النيل وأهمية المياه لـ مصر، وما يجري فى مصر خلال الفترة الأخيرة، وكيفية التخطى من أزمة كورونا، و المرور من هذه الأزمة.

ولفت أحمد موسي، إلى أن النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب ورئيس مجلس الأعمال المصري الأوروبي، وجه رسائل مهمة، وطموحات الرئيس عبد الفتاح السيسي، قائلا : السيسي عنده طموحات ".

وأوضح أحمد موسي، أن النائب محمد أبو العينين، طالب من السفراء بالاستفادة من الأشياء التى تتم فى مصر، وان مبادرة الرئيس السيسي “ حياة كريمة” تذهب لـ الفقراء.

وقد وجه أبو العينين الشكر إلى السفراء الأوروبيين الذين انتهت مهمتهم في القاهرة على تعاونهم خلال الفترة الماضية ومشاركاتهم القيمة خلال اجتماعات مجلس الأعمال المصري الأوروبي، متمنيا التوفيق للسفراء الجدد.

وأكد أبو العينين خلال الاجتماع أن مصر تتحرك إلى الأمام وانطلقت نحو تحقيق رؤية 2030 الطموحة على كافة الأصعدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأعرب أبو العينين عن تطلع مصر للتعاون مع الحلفاء الأوروبيين في كافة مجالات الصناعة والاستثمار، مشيراً إلى حالة النهضة التي تشهدها مصر خلال "العهد الجديد".

وقال أبو العينين إن طموح الرئيس السيسي لا حدود له، وهو ما يظهر من خلال المشروعات الضخمة والمبادرات غير المسبوقة، والفارق الآن بات واضحًا بين مصر الماضي ومصر الحاضر التي لا تنظر سوى إلى المستقبل.

وأضاف أن مصر تعمل على توسيع رقعتها السكانية، فالمصريون "لن يكونوا متمركزين على ضفاف النيل فقط، والعاصمة الإدارية الجديدة خير مثال على ذلك"، لافتا إلى حجم الاستثمارات الضخم الذي يتيحه هذا التوجه.