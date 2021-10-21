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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بايدن: قلق بشأن امتلاك الصين صواريخ أسرع من الصوت

بايدن
بايدن

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، يوم الأربعاء، إنه قلق بشأن صواريخ صينية أسرع من الصوت، وذلك بعد أيام من تقرير إخباري حول اختبار بكين لسلاح أسرع من الصوت قادر على حمل رؤوس نووية.

وردًا على سؤال للصحفيين -عندما كان يستعد للصعود إلى طائرة الرئاسة متجهًا إلى ولاية بنسلفانيا- عما إذا كان يشعر بالقلق إزاء الصواريخ الصينية التي تفوق سرعتها سرعة الصوت، قال بايدن: ”نعم“.

وتنطلق الصواريخ الأسرع من الصوت في الطبقات العليا للغلاف الجوي بسرعات تزيد على 5 أضعاف سرعة الصوت، أو حوالي 6200 كيلومتر في الساعة.

وذكرت صحيفة ”فاينانشال تايمز“، مطلع الأسبوع الحالي، أن الصين اختبرت سلاحًا، في أغسطس الماضي، شق طريقه عبر الفضاء ودار حول الأرض قبل النزول صوب هدفه الذي أخطأه في نهاية المطاف، ونفت وزارة الخارجية الصينية هذا التقرير.

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وجرى الاختبار في وقت تسرّع فيه الولايات المتحدة، وخصومها حول العالم، الخطى لإنتاج أسلحة تفوق سرعتها سرعة الصوت، والتي تشكل الجيل المقبل من أسلحة تهدف إلى حرمان الخصوم من الوقت المتاح للاستجابة.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي للصحفيين، يوم الأربعاء، إن البيت الأبيض أبدى قلقه عبر ”القنوات الدبلوماسية“ بشأن تكنولوجيا الصواريخ الصينية التي تفوق سرعتها سرعة الصوت.

وفي سبتمبر الماضي، اختبرت وكالة تابعة لوزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) بنجاح سلاحًا قادرًا على التحليق بسرعة تتجاوز سرعة الصوت بخمس مرات.
 

الصين الولايات المتحدة الرئيس الأمريكي جو بايدن بايدن صواريخ الصين

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