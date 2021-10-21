بالأسماء.. هاني حتحوت ينفرد بالمرشحين للخروج من قائمة الخطيب في انتخابات الأهلي .. فبديو

كشف الإعلامي هاني حتحوت عن ملامح قائمة محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي لخوض انتخابات القلعة الحمراء خلال الفترة المقبلة.

وقال هاني حتحوت عبر برنامج الماتش بقناة صدى البلد إن الخطيب استقر على بقاء العامري فاروق في منصب نائب الرئيس وسيكون لخالد مرتجي دور آخر إما في منصب أمين الصندوق أو في دور آخر مهم داخل القلعة الحمراء مؤكداً أن خالد الدرندلي وجوهر نبيل ورانيا علواني ومهند مجدي والدماطي الأقرب للخروج من القائمة.

وفى سياق متصل قام محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، بمنح حسن حمدي رئيس النادي الأسبق، «قلادة الأهلي الذهبية»، وشهادة تقدير، وعملة الأهلي التذكارية.

جاء ذلك خلال الحفل الذي أقيم اليوم بمعهد الموسيقى العربية لتكريم الرمزين الكبيرين حسن حمدي، رئيس الأهلي الأسبق، والدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد.

وشهد الحفل حضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، ومجلس إدارة النادي، ولفيف من السادة المدعوين، وقام بتقدم فقراته الإعلامي أحمد شوبير، وأحياه الموسيقار الكبير عمر خيرت.

وكان مجلس إدارة النادي، برئاسة محمود الخطيب، قد قرر منح حسن حمدي رئيس النادي الأسبق، «قلادة الأهلي الذهبية»، تقديرًا لحجم عطائه الكبير على مدى ما يزيد على خمسين عامًا قضاها في خدمة النادي في المناصب المختلفة؛ لاعبًا، ومديرًا للكرة، ومشرفًا على الفريق الأول لكرة القدم، وعضوًا بمجلس الإدارة وأمينًا للصندوق ووكيلًا للنادي، ونائبًا للرئيس، ثم رئيسًا للنادي في الفترة من 2002 حتى 2014.