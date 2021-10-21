عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بالأسماء.. هاني حتحوت ينفرد بالمرشحين للخروج من قائمة الخطيب في انتخابات الأهلي .. فبديو

محمود الخطيب
محمود الخطيب

كشف الإعلامي  هاني حتحوت عن ملامح قائمة محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي لخوض انتخابات القلعة الحمراء خلال الفترة المقبلة.

وقال هاني حتحوت عبر برنامج الماتش بقناة صدى البلد  إن الخطيب استقر على بقاء العامري فاروق في منصب نائب الرئيس وسيكون لخالد مرتجي دور آخر إما في منصب أمين الصندوق أو في دور آخر مهم داخل القلعة الحمراء مؤكداً أن خالد الدرندلي وجوهر نبيل ورانيا علواني ومهند مجدي  والدماطي الأقرب للخروج من القائمة.

وفى سياق متصل قام محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، بمنح حسن حمدي رئيس النادي الأسبق، «قلادة الأهلي الذهبية»، وشهادة تقدير، وعملة الأهلي التذكارية.

جاء ذلك خلال الحفل الذي أقيم اليوم بمعهد الموسيقى العربية لتكريم الرمزين الكبيرين حسن حمدي، رئيس الأهلي الأسبق، والدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد.

وشهد الحفل حضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، ومجلس إدارة النادي، ولفيف من السادة المدعوين، وقام بتقدم فقراته الإعلامي أحمد شوبير، وأحياه الموسيقار الكبير عمر خيرت.

وكان مجلس إدارة النادي، برئاسة محمود الخطيب، قد قرر منح حسن حمدي رئيس النادي الأسبق، «قلادة الأهلي الذهبية»، تقديرًا لحجم عطائه الكبير على مدى ما يزيد على خمسين عامًا قضاها في خدمة النادي في المناصب المختلفة؛ لاعبًا، ومديرًا للكرة، ومشرفًا على الفريق الأول لكرة القدم، وعضوًا بمجلس الإدارة وأمينًا للصندوق ووكيلًا للنادي، ونائبًا للرئيس، ثم رئيسًا للنادي في الفترة من 2002 حتى 2014.

هاني حتحوت محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي العامري فاروق خالد مرتجي خالد الدرندلي

ترشيحاتنا

الخطيب يتعرض لأزمة صحية ونقله لأحد المستشفيات الكبرى .. تفاصيل

مفاجآت.. قائمة الخطيب بانتخابات الأهلي المقبلة

هذه السورة تنير قبرك فلا تترك قراءتها

أبو العينين: مصر لن تتنازل عن حقها وإثيوبيا تروج أشياء غير صحيحة عن سد النهضة و700 مليار جنيه لتنفيذ مبادرة حياة كريمة

أفضل 5 سيارات خارقة بمحرك V12 إيطالي الصنع في عام 2021

تونس.. الجرندي يؤكد أن قيس سعيد سيعلن عن خطوات جديدة "مطمئنة"

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عاصفة تضرب بريطانيا وفرنسا.. وتحذيرات من انقطاع التيار الكهربائي

كل الركاب ماتوا.. تفاصيل دهس تريلا لـ ميكروباص على الدائري الأوسطي |صور

الصحة: تسجيل 877 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا.. و47 حالة وفاة

غلق كلي لشارع الأهرام ابتداء من صباح الخميس

اللقطات الأولى للحادث المرعب.. تريلا تقتل 17 شخصا على الدائري الأوسطي.. صور

استعدادا للأمطار.. غلق جزئي لكوبري الجيزة المعدني لمدة 3 أيام للصيانة

عودة الجماهير للمدرجات.. رابطة الأندية تعلن رسمياََ أسعار تذاكر مباريات الدوري

تفاصيل تعرض بشرى لحادث انقلاب سيارة في الجونة.. صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

آية قرآنية ودماء 19 ضحية..ماذا تبقى من حطام دهس تريلا لميكروباص على الدائري الاوسطي؟

قائد القوات البحرية: قادرون على ردع كل من يهدد مصالحنا.. صور

خلال لقاء سفراء الاتحاد الأوروبي.. أبو العينين: مصر تتحرك إلى الأمام وطموح الرئيس السيسي لا حدود له

النجوم على ريد كاربت فيلم Costa Brava بمهرجان الجونة (صور)

فيديو

بينهم أمريكا وبريطانيا وروسيا.. أبو العينين يلتقي 32 سفيرًا لبحث التعاون مع مصر.. ويؤكد: لدينا فرص عظيمة للاستثمار ونستطيع تحقيق أحلامنا معا

مجلس الأعمال المصري الأوروبي.. ماذا قال السفراء عن مصر الجديدة وفرص الاستثمار وسد النهضة؟

فيديو جراف| العالمي.. كيف احتفت الصحف الإنجليزية بالنجم محمد صلاح

ضحكوا عليا.. المحلل الشرعي محمد الملاح: لم أتزوج 33 مرة.. فيديو جراف

المزيد

ساحة رأي

دينا شرف الدين تكتب: ضياع «القدوة» في زمن «التريند»

خالد عامر يكتب: يوميات الجمهورية الجديدة

داليا السبع تكتب: «النداء»

رمضان البيه يكتب: القلب موطن السر

نتالي قباني تكتب: الملكة المتوجة في مجتمعنا

الشيخ محمود الهوارى يكتب: نعمة الرِّسالة.. والشُّكر الواجب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مروة لطفي

تعلموا الحب من رسولنا الكريم

د. جهاد عودة

«الصراع الدولى من أجل السلام الدائم»: كيف انفعلت موسكو؟

شريف سمير

فنجان قهوة

إيمان الدربي

وجه القمر

محمد نوار

رحمة للعالمين!

كريمة أبو العينين

«بالحب ابتلينا»

بهجت العبيدي

العقل الأسطوري وخرافة السحر!

د.محمود بكري

معركة الوعي (8)

اﻟﻤﺰﻳﺪ