رئيس لجنة الحكام بمنطقة القاهرة يكشف أسباب استقالته من منصبه.. فيديو

كشف توفيق السيد رئيس لجنة الحكام بمنطقة القاهرة لكرة القدم، أسباب تقدمه باستقالته من منصبه بالاتحاد المصري.

وأضاف رئيس لجنة الحكام بمنطقة القاهرة لكرة القدم المستقيل:"القائمة الدولية للحكام المرشحة تجد الحكام 43 أو 44 عامًا، لا نُعد حكامًا للقائمة صغارًا بعمر 24 أو 25 أو حتى 26 عامًا كما نرى في دول العالم ولابد أن يكون هناك بديلاً، عصام عبدالفتاح صديقي ولكن لديه سياسة وقال لي هذه سياستي ومن لا يُفضلها فليستقيل فتقدمت باستقالتي وكل مسؤول يأتي يُغير ما قام به سابقه وهذه هي المشكلة".

وأتم السيد تصريحاته بقوله:"تواصل معي كابتن عصام عبدالفتاح بعد تقدمي باستقالتي وأكن له كل التقدير والاحترام ولكن لا يُقال لي هذه هي سياستي ومن لايفضلها يستقيل فرفعت عنه الحرج وتقدمت باستقالتي".