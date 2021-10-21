مدام توسو.. جدل بسبب ظهور كريستيانو رونالدو مرتديا قميصا خاطئا

تم افتتاح الفرع الأول لمتحف الشمع البريطاني الشهير "مدام توسو" في دبي، خلال الأسبوع الجاري، وظهر عدد من تماثيل المشاهير، ومنهم لاعب كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي ظهر تمثاله في المتحف مرتديا قميص خاطئ عن ناديه الحالي.



ووفقا لموقع روسيا اليوم، كان قد هر تمثال هداف فريق "مانشستر يونايتد" الإنجليزي في متحف مدام توسو بدبي مرتديا قميص ناديه السابق يوفنتوس الإيطالي.

وكان قد اكد المتحف أنه سيتم تعديل تمثاله قريبا جدا وتغيير ملابسه ليظهر كريستيانو رونالدو مرتديا قميص يحمل ألوان النادي الحالي مانشستر يونايتد.

وأوضح المتحف في بيان: "عالم كرة القدم يتغير دائما ويقوم اللاعبون بتغيير فريقهم باستمرار"، ويضم المتحف 60 تمثالا لمشاهير من حول العالم، صنعت جميعها من الشمع،

وأثار الجدل ظهور تمثال اللاعب كريستيانو روالدو مرتديا قميص خاطئ، خاصة أنه غادر النادي الإيطالي هذا الصيف.

وياتي ذلك بالتزامن مع اقتراب الانتهاء من تمثال لاعب كرة القدم المصري العالمي محمد صلاح وعرضه بحجم طبيعي له في متحف مدام توسو البريطاني في لندن.