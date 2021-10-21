بعد ارتفاع أسعاره.. اتفاق بين مصانع الحلوى والتموين لتوريد السكر لها من القابضة للصناعات الغذائية

قال حسن الفندي رئيس شعبة السكر السابق بغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات إن أسعار السكر تشهد زيادة كبيرة بنحو أكثر من 3000 جنيه للطن، حيث ارتفع من 7300 إلى 10250 و1050 جنيهًا للطن.

وأوضح في تصريحات خاصة لـ”صدى البلد” أن الارتفاع ينعكس بالضرورة على أسعار الحلويات والمربى والشكولاتة والحلاوة الطحينية، حيث يعد السكر مكونا أساسيا في هذه المنتجات، وتختلف نسبة الزيادة وفقا لنسبة السكر كمكون في المنتج.



وأكد الفندي أنه ليس هناك داع لزيادة أسعار السكر إلى ما يتجاوز الـ 10.5 ألف جنيه للطن رغم وفرته فى مصر ووجود مخزون كاف من السكر.

وأشار إلى أن الغرفة اتفقت مع وزارة التموين على توفير احتياجات المصانع من السكر من المصانع التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، حيث يتم تلقي طلبات كل مصنع وإرسال كافة الاحتياجات من السكر إلى وزارة التموين.

وتابع تقوم الشركة القابضة للصناعات الغذائية بتوفير كميات السكر الذي تحتاجه المصانع، منوهًا أنه تم الاتفاق على توفير السكر للمصانع بقيمة 8500 ألف جنيه للطن تسليم أرض المصنع.