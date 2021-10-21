تصوير الجزء الثالث من مسلسل أبو العروسة ..أول نوفمبر .. تفاصيل

كشف صناع عمل الجزء الثالث من مسلسل "أبو العروسة" عن موعد بدء تصوير العمل .

ومن المقرر أن يبدء صناع المسلسل تصوير أولى المشاهد ،خلال الأسبوع الأول من شهر نوفمبر المقبل.

شوق الفنان سيد رجب، جمهوره لعرض الجزء الثالث من مسلسل “أبو العروسة” والذي حقق نجاحا كبيرا بجزئيه الأول والثاني.

ونشر سيد رجب، صورة للبوتسر من خلال صفحته الرسمية على “الفيسبوك” وعلق عليها قائلاً: ”قريبًا هنشوف حكايات جديدة عن الأب المصري في "أبو العروسة 3".

وكان المنتج إبراهيم حمودة، كشف عن التحضير إلى الجزء الثالث من مسلسل “أبو العروسة”، بعد النجاج الذي حققه الجزأين الأولين من العمل خلال فترة عرضه.

وأضاف إبراهيم حمودة، في تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”، أن مسلسل أبو العروسة 3 من المقرر أن يقوم بتأليفه هاني كمال، الذى قام بكتابة الأجزاء الاولى من المسلسل ، بالإضافة الى إخراجه للعمل أيضاً.

أبطال أبو العروسة :

مسلسل أبو العروسة كان بدأ بث أولى أجزاءه عام 2017، وبلغت عدد حلقات جميع أجزاءه 120 حلقة، وقام ببطولته عدد كبير من الفنانين على رأسهم سوسن بدر وسيد رجب ونرمين الفقى ومدحت صالح وميدو عادل ورانيا فريد شوقى وولاء الشريف وكارولين خليل وصفاء الطوخى وأحمد صيام.