عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ماكرون يوجه رسالة شفهية إلى عون

ماكرون وعون
ماكرون وعون

وجه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الخميس، رسالة شفهية إلى الرئيس اللبناني ميشال عون، جدد فيها تأكيد بلاده الوقوف إلى جانب لبنان.

وقالت الرئاسة اللبنانية على حسابها بموقع "تويتر"، إن السفيرة الفرنسية في بيروت آن جرييو نقلت إلى عون رسالة شفهية من ماكرون جدد فيها تأكيد بلاده الوقوف الى جانب لبنان رئيسا وحكومة وشعبا، والمساعدة في كل المجالات لتمكين اللبنانيين من مواجهة الظروف الصعبة التي يعيشونها.

لبنان.. عون لـ المنسقة الأممية: التحقيق المالي الجنائي بدأ اليوم

بعد قفزة جنونية بالأمس.. ارتفاع إضافي للبنزين خلال أسبوعين في لبنان

وفي سياق آخر، التقى عون المنسقة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في لبنان السفيرة يوانا فرونتسكا، اليوم الخميس.

وأكد عون للمنسقة، أن العمل جار لبدء التفاوض مع صندوق النقد الدولي، وأن التحقيق المالي الجنائي بدأ اليوم، مشيرًا إلى أن الحكومة ماضية في معالجة الشؤون الحياتية الملحة للحد من تأثيراتها السلبية على المواطنين.

وكانت الرئاسة اللبنانية، أعلنت أمس الأربعاء، عن بدء التدقيق المالي الجنائي في حسابات مصرف لبنان الخميس.

وحسب ما نشرته الرئاسة اللبنانية على حسابها بموقع "تويتر" إن رئيس الجمهورية ميشال عون استقبل، في حضور وزير المال يوسف الخليل، المدير العام لشركة "الفاريز ومارسال" جايمس دانيال.

وأطلع دانيال على مباشرة الشركة الخميس، التدقيق المالي الجنائي في حسابات مصرف لبنان بعد إنجاز كل الترتيبات المتعلقة بذلك.
 

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ماكرون رسالة شفهية الرئيس اللبناني ميشال عون لبنان

ترشيحاتنا

إنفوجر..مؤسسات التصنيف الائتماني العالمي تجدد ثقتها في صلابة الاقتصاد المصري وتعامله مع الأزمات

تعرف على أبرز مزارات موسم الرياض 2021

شاهد|افتتاح أول مركز متكامل لتجميع البلازما بالتعاون بين القوات المسلحة وجريفولز الإسبانية

رحلة  إلى القاهرة والفيوم للفائزين بالمسابقة السياحية في محافظة شمال سيناء

وزارة السياحة والآثار تطلق وحدة الحسابات الفرعية.. صور

بدء مفاوضات تحرير تجارة السلع الزراعية المصنعة بين مصر ودول تجمع الآفتا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ظهر في مسلسل الهيبة..وفاة الفنان اللبناني بيار جامجيان

آخر تطورات الحالة الصحية لـ محمود الخطيب بعد نقله للمستشفى

ابتسامة أبو خالد.. آخر ظهور لـ سائق ميكروباص الدائري الأوسطي.. صور

عيني مش شايف بيها كويس.. محمود الخطيب يكشف تفاصيل مرضه.. فيديو

اللقطات الأولى للحادث المرعب.. تريلا تقتل 17 شخصا على الدائري الأوسطي.. صور

إخلاء سبيل تلميذ فقأ عين زميله بسبب قلم فى بنها

غلق كلي لشارع الهرم وتحويلات مرورية لإنشاء محطة مترو المريوطية

الصحة: تسجيل 877 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا.. و47 حالة وفاة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

آية قرآنية ودماء 19 ضحية..ماذا تبقى من حطام دهس تريلا لميكروباص على الدائري الاوسطي؟

قائد القوات البحرية: قادرون على ردع كل من يهدد مصالحنا.. صور

خلال لقاء سفراء الاتحاد الأوروبي.. أبو العينين: مصر تتحرك إلى الأمام وطموح الرئيس السيسي لا حدود له

النجوم على ريد كاربت فيلم Costa Brava بمهرجان الجونة (صور)

فيديو

سادة البحار.. فيديو جديد بمناسبة العيد 54 للبحرية المصرية

أسرار في حياة ليلى فوزي .. تزوجت من نجم شهير وعادت بجثمانه بعد 4 أشهر

فيديو جراف|كورونا في المساجد والكنائس..كل ما تريد معرفته عن تطعيم العاملين بالدولة والفئة المستثناة

بينهم أمريكا وبريطانيا وروسيا.. أبو العينين يلتقي 32 سفيرًا لبحث التعاون مع مصر.. ويؤكد: لدينا فرص عظيمة للاستثمار ونستطيع تحقيق أحلامنا معا

المزيد

ساحة رأي

دينا شرف الدين تكتب: ضياع «القدوة» في زمن «التريند»

خالد عامر يكتب: يوميات الجمهورية الجديدة

داليا السبع تكتب: «النداء»

رمضان البيه يكتب: القلب موطن السر

نتالي قباني تكتب: الملكة المتوجة في مجتمعنا

الشيخ محمود الهوارى يكتب: نعمة الرِّسالة.. والشُّكر الواجب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود دياب

أسود الجبهة الداخلية

مروة لطفي

تعلموا الحب من رسولنا الكريم

د. جهاد عودة

«الصراع الدولى من أجل السلام الدائم»: كيف انفعلت موسكو؟

شريف سمير

فنجان قهوة

إيمان الدربي

وجه القمر

محمد نوار

رحمة للعالمين!

كريمة أبو العينين

«بالحب ابتلينا»

بهجت العبيدي

العقل الأسطوري وخرافة السحر!

اﻟﻤﺰﻳﺪ