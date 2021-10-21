ماكرون يوجه رسالة شفهية إلى عون

وجه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الخميس، رسالة شفهية إلى الرئيس اللبناني ميشال عون، جدد فيها تأكيد بلاده الوقوف إلى جانب لبنان.

وقالت الرئاسة اللبنانية على حسابها بموقع "تويتر"، إن السفيرة الفرنسية في بيروت آن جرييو نقلت إلى عون رسالة شفهية من ماكرون جدد فيها تأكيد بلاده الوقوف الى جانب لبنان رئيسا وحكومة وشعبا، والمساعدة في كل المجالات لتمكين اللبنانيين من مواجهة الظروف الصعبة التي يعيشونها.

وفي سياق آخر، التقى عون المنسقة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في لبنان السفيرة يوانا فرونتسكا، اليوم الخميس.

وأكد عون للمنسقة، أن العمل جار لبدء التفاوض مع صندوق النقد الدولي، وأن التحقيق المالي الجنائي بدأ اليوم، مشيرًا إلى أن الحكومة ماضية في معالجة الشؤون الحياتية الملحة للحد من تأثيراتها السلبية على المواطنين.

وكانت الرئاسة اللبنانية، أعلنت أمس الأربعاء، عن بدء التدقيق المالي الجنائي في حسابات مصرف لبنان الخميس.

وحسب ما نشرته الرئاسة اللبنانية على حسابها بموقع "تويتر" إن رئيس الجمهورية ميشال عون استقبل، في حضور وزير المال يوسف الخليل، المدير العام لشركة "الفاريز ومارسال" جايمس دانيال.

وأطلع دانيال على مباشرة الشركة الخميس، التدقيق المالي الجنائي في حسابات مصرف لبنان بعد إنجاز كل الترتيبات المتعلقة بذلك.

