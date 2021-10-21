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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

لخدمة 250 مصنعًا.. 948 مليون لدعم مرافق مياه الشرب والصرف بشق الثعبان

صدى البلد

بدأت شركتي مياه الشرب والصرف الصحي بالقاهرة الكبرى فى وضع الدراسات النهائية والاستعداد للتنفيذ الكامل لتطوير مرافق مياه الشرب والصرف الصحي بمنطقة شق الثعبان وتوفير كافة الخدمات لهذه المنطقة.

قال المهندس مصطفى الشيمى رئيس شركة مياه الشرب بالقاهرة الكبرى، أن أعمال تطوير مرافق مياه الشرب تبلغ تكلفتها 548 مليون جنيه تشمل تطوير كامل للبنية الاساسية لشبكات وروافع ومحطات المياه وتوفير بدائل اخرى لهذه المصانع حتى يمكنها العمل دون توقف بتوفير مصادر متعددة وسيتم مراجعة جميع الشبكات والمحطات والانتهاء من المشروع وفق الجدول الزمنى المتفق عليه.

وأشار الى أهمية التواصل وعقد الندوات مع رجال الأعمال واصحاب المصانع و التأكيد على أهمية ترشيد الاستهلاك والحفاظ على شبكة المياه والصرف الصحي وتركيب العدادات المطلوبة للمصانع.  

أوضح المهندس عادل حسن رئيس شركة صرف صحى  القاهرة انه تم دراسة شبكات منطقة شق التعبان وتم الانتهاء من المرحلة الأولى وجارى حاليا مراجعة نظام التشغيل ورفع كفاءته.

وقال أن الشركة تقوم بالتنسيق مع محافظة القاهرة لدراسة تنفيذ التوسعات الجديدة بالمنطقة، ومنطقة الليثى والشيماء،  وتكلفة الأعمال المقترحة 400 مليون جنيه.

محافظة القاهرة مياة الشرب رجال الأعمال الصرف الصحى شركة مياه الشرب بالقاهرة

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