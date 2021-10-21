عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بث مباشر.. انطلاق فعاليات مؤتمر دعم استقرار ليبيا بمشاركة سامح شكري

صدى البلد

حرصًا من موقع «صدى البلد» على تقديم خدمة إخبارية متميزة، نقدّم لكم بثًا مباشرًا لـ انطلاق فعاليات مؤتمر دعم استقرار ليبيا بمشاركة وزير الخارجية سامح شكري.

ووصلت مطار معيتيقة الليبي، صباح اليوم الخميس، الوفود المشاركة في فعاليات المؤتمر الوزاري الدولي المعني بمبادرة استقرار والذي ستحتضنه العاصمة طرابلس فى وقت لاحق اليوم.
ووفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الليبية وال، فقد وصل إلى طرابلس مساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى يال لمبرت، والمبعوث الأمريكي الخاص إلى ليبيا ريتشارد نولاند ، ووزير خارجية المملكة العربية السعودية الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، ووزيرة خارجية السودان مريم الصادق المهدي ، ووزير خارجية إسبانيا خوسيه مانويل الباريس، ووزير خارجية فرنسا جان ايف لودريان.
وتحتضن العاصمة الليبية طرابلس، المؤتمر الوزاري الدولي، المعني بـ"مبادرة استقرار ليبيا"، بمشاركة دولية واسعة، وسيبحث المؤتمر مسألة "انسحاب المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية التي يشكل استمرار وجودها تهديدا ليس فقط لليبيا، بل للمنطقة بأسرها"، وفق المنقوش.
كما سيتناول المؤتمر دعم وتشجيع الخطوات والإجراءات الإيجابية التي من شأنها توحيد الجيش الليبي تحت قيادة واحدة، بما يعزز قدرته على حماية أمن ليبيا وسيادتها ووحدة ترابها.

فعاليات مؤتمر دعم استقرار ليبيا وزير الخارجية سامح شكري صدى البلد

موضوعات متعلقة

وزير الخارجية في المنامة.. ما الذي حملُه سامح شكرى لملك البحرين؟

بث مباشر.. انخفاض أسعار الذهب بالأسواق.. وعيار 18 بـ 664 جنيها

محمد زين يثمن حرص مصر على دعم الشعب التونسى لتحقيق استقرار بلاده

خالد عكاشة: تونس رقم مهم في استقرار المنطقة وهناك قوى تحاول عرقلة المسار التصحيحي

بث مباشر.. افتتاح الرئيس السيسي المدينة الصناعية الغذائية "سايلو فودز " بمدينة السادات

وزير قطاع الأعمال: سعيد بخطة التطوير.. ونواجه حربا من أصحاب المصالح.. فيديو

أسعار الحديد والأسمنت اليوم الإثنين في مصر 2-8-2021

وزير الخارجية يستقبل نظيرته بدولة جنوب السودان لبحث العلاقات الثنائية | صور

ترشيحاتنا

وزير الزراعة يبحث إمكانية تمويل مشروعات تحديث الري مع المدير الإقليمي لـ"الايفاد"

شكري: أؤكد رؤية ⁧‫مصر‬⁩ القائمة على ضرورة الدفع بتسوية سياسية شاملة في ليبيا

غيرة زوجة حسن أبو الروس تثير الجدل حول علاقته بـ دينا الشربيني

التعليم : توزيع وجبات التغذية المدرسية على طلاب القاهرة والجيزة الشهر المقبل

سر تكرار سورة الفاتحة 17 مرة فى الصلاة .. الشيخ الشعراوي يوضح

شاهد.. انقطاع الكهرباء عن ربع مليون منزل وتوقف حركة القطارات في فرنسا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ظهر في مسلسل الهيبة..وفاة الفنان اللبناني بيار جامجيان

ابتسامة أبو خالد.. آخر ظهور لـ سائق ميكروباص الدائري الأوسطي.. صور

آخر تطورات الحالة الصحية لـ محمود الخطيب بعد نقله للمستشفى

البحوث الفلكية : نسجل من زلزال الى زلزالين فى اليوم الواحد

عيني مش شايف بيها كويس.. محمود الخطيب يكشف تفاصيل مرضه.. فيديو

فخر العرب .. تمثال لـ محمد صلاح في العاصمة البريطانية لندن |شاهد

اللقطات الأولى للحادث المرعب.. تريلا تقتل 17 شخصا على الدائري الأوسطي.. صور

غلق كلي لشارع الهرم وتحويلات مرورية لإنشاء محطة مترو المريوطية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

القوات البحرية تحتفل بعيدها الرابع والخمسين بتنفيذ عدد من التشكيلات البحرية والجوية

آية قرآنية ودماء 19 ضحية..ماذا تبقى من حطام دهس تريلا لميكروباص على الدائري الاوسطي؟

قائد القوات البحرية: قادرون على ردع كل من يهدد مصالحنا.. صور

خلال لقاء سفراء الاتحاد الأوروبي.. أبو العينين: مصر تتحرك إلى الأمام وطموح الرئيس السيسي لا حدود له

فيديو

القوات البحرية تحتفل بعيدها الرابع والخمسين بتنفيذ عدد من التشكيلات البحرية والجوية

سادة البحار.. فيديو جديد بمناسبة العيد 54 للبحرية المصرية

أسرار في حياة ليلى فوزي .. تزوجت من نجم شهير وعادت بجثمانه بعد 4 أشهر

فيديو جراف|كورونا في المساجد والكنائس..كل ما تريد معرفته عن تطعيم العاملين بالدولة والفئة المستثناة

المزيد

ساحة رأي

دينا شرف الدين تكتب: ضياع «القدوة» في زمن «التريند»

خالد عامر يكتب: يوميات الجمهورية الجديدة

داليا السبع تكتب: «النداء»

رمضان البيه يكتب: القلب موطن السر

نتالي قباني تكتب: الملكة المتوجة في مجتمعنا

الشيخ محمود الهوارى يكتب: نعمة الرِّسالة.. والشُّكر الواجب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود دياب

أسود الجبهة الداخلية

مروة لطفي

تعلموا الحب من رسولنا الكريم

د. جهاد عودة

«الصراع الدولى من أجل السلام الدائم»: كيف انفعلت موسكو؟

شريف سمير

فنجان قهوة

إيمان الدربي

وجه القمر

محمد نوار

رحمة للعالمين!

كريمة أبو العينين

«بالحب ابتلينا»

بهجت العبيدي

العقل الأسطوري وخرافة السحر!

اﻟﻤﺰﻳﺪ