بث مباشر.. انطلاق فعاليات مؤتمر دعم استقرار ليبيا بمشاركة سامح شكري

حرصًا من موقع «صدى البلد» على تقديم خدمة إخبارية متميزة، نقدّم لكم بثًا مباشرًا لـ انطلاق فعاليات مؤتمر دعم استقرار ليبيا بمشاركة وزير الخارجية سامح شكري.

ووصلت مطار معيتيقة الليبي، صباح اليوم الخميس، الوفود المشاركة في فعاليات المؤتمر الوزاري الدولي المعني بمبادرة استقرار والذي ستحتضنه العاصمة طرابلس فى وقت لاحق اليوم.

ووفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الليبية وال، فقد وصل إلى طرابلس مساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى يال لمبرت، والمبعوث الأمريكي الخاص إلى ليبيا ريتشارد نولاند ، ووزير خارجية المملكة العربية السعودية الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، ووزيرة خارجية السودان مريم الصادق المهدي ، ووزير خارجية إسبانيا خوسيه مانويل الباريس، ووزير خارجية فرنسا جان ايف لودريان.

وتحتضن العاصمة الليبية طرابلس، المؤتمر الوزاري الدولي، المعني بـ"مبادرة استقرار ليبيا"، بمشاركة دولية واسعة، وسيبحث المؤتمر مسألة "انسحاب المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية التي يشكل استمرار وجودها تهديدا ليس فقط لليبيا، بل للمنطقة بأسرها"، وفق المنقوش.

كما سيتناول المؤتمر دعم وتشجيع الخطوات والإجراءات الإيجابية التي من شأنها توحيد الجيش الليبي تحت قيادة واحدة، بما يعزز قدرته على حماية أمن ليبيا وسيادتها ووحدة ترابها.