بإطلالة ساحرة.. مي الغيطي تتألق بفستان أبيض من مهرجان الجونة

نشرت مي الغيطي صور جديدة لها عبر حسابها الشخصي علي موقع تبادل الصور و الفيديوهات انستجرام.

و ظهرت مي الغيطي في الصور من مهرجان الجونة بإطلالة ساحرة من احدث جلسة تصوير لها مرتدية فستان ابيض مما اثار اعجاب متابعيها.

وكانت قد كشفت الفنانة الشابة مي الغيطيعن إصابتها بمرض اضطراب ثنائى القطب ، من خلال فيديو عبر حسابها بموقع انستجرام .

وقالت مى الغيطى ، من خلال الفيديو :" أنها تعتقد أن السبب يرجع لسنوات من الشغل المرهق نفسيا وجسديا" .

وأضافت مى الغيطى :"أن العمل فى مجال التمثيل منذ سن صغير أمر مرهق جدا وسبب لها توتر مزمن فلم تستطع قضاء وقتها بشكل طبيعى فهى دائما تعمل وتتحمل المسؤولية فى وقت باقى أصدقائها وزملائها يستمتعون بأوقاتهم".

وأضافت مى الغيطى: " أنها ظلت لسنوات طويلة تتعالج نفسيا وهو أمر لا يدعو للخجل".