شكري: أؤكد رؤية ⁧‫مصر‬⁩ القائمة على ضرورة الدفع بتسوية سياسية شاملة في ليبيا

يشارك سامح شكري وزير الخارجية في أعمال مؤتمر دعم استقرار ⁧‫ليبيا‬⁩ المنعقد حاليا في مدينة طرابلس.

ويؤكد شكري رؤية ⁧‫مصر‬⁩ القائمة على ضرورة الدفع قُدمًا بتسوية سياسية شاملة في ليبيا تُرسخ للاستقرار الذي ينشده الشعب الليبي الشقيق.

وأفاد السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أن الوزير شكري وصل إلى العاصمة الليبية طرابلس، للمشاركة في مؤتمر دعم استقرار ليبيا، والذي يعقد اليوم ويهدف إلى تقديم الدعم الدولي للحكومة الليبية لإنهاء الأزمة الليبية، وصولًا إلى إجراء الانتخابات المقررة في 24 ديسمبر المقبل.

ويشارك في المؤتمر وفود الدول العربية والصديقة الى ليبيا ومنهم مساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى السيدة يال لمبرت ، والمبعوث الأمريكي الخاص إلى ليبيا السيد ريتشارد نولاند .



كما وصل وزير الخارجية في المملكة العربية السعودية الأمير فيصل بن فرحان آل سعود ووزراء خارجية فرنسا واليونان وتونس وتشاد والجزائر