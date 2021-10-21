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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لبنان.. البيطار يطلب إذن المجلس الأعلى للدفاع لملاحقة مدير جهاز أمن الدولة

القاضي البيطار
القاضي البيطار

أفادت وسائل إعلام لبنانية، اليوم الخميس، بأن  المحقق العدلي، القاضي طارق البيطار طلب إذن المجلس الأعلى للدفاع لملاحقة مدير جهاز أمن الدولة، اللواء صليبا.

ووفقا لشبكة "إل بي سي" اللبنانية،  قال البيطار إنه لن يكون هناك على جدول أعمال المجلس القضاء الاعلى في اجتماعه اليوم أي استدعاء للقاضي البيطار كما أن الاخير لم يتبلغ حتى هذه اللحظة أي تبليغ من المجلس.

وأضافت الشبكة اللبنانية أن البيطار راسل مجددا النيابة العامة التمييزية للبت في الخلاف مع المولوي في ملف ابراهيم كما راسل المجلس الاعلى للدفاع لاعطائه الاذن بملاحقة اللواء صليبا.

ووفقا لـ "صوت بيروت" أحال القاضي البيطار إلى النيابة العامة التمييزية، قرار مجلس الدفاع الأعلى ووزير الداخلية بسام المولوي اللذين رفضا إعطاء الاذن لملاحقة مدير عام أمن الدولة اللواء طوني صليبا والمدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، وطلب الادعاء عليهم ليتمكن من استجوابهما وملاحقتهما.

وفي وقت سابق، ذكرت وسائل الإعلام أن مجلس القضاء الأعلى في لبنان سيستمع، الخميس، إلى المحقق العدلي في انفجار المرفأ طارق البيطار.

وقالت "العربية"، الأحد، إنه تمت دعوة البيطار للاستماع منه إلى رأيه حول مسار التحقيق في قضية الانفجار الذي هز مرفأ بيروت في 4 أغسطس 2020 موقعاً أكثر من 200 قتيل وآلاف الجرحى.

وكان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي قد صرح بأن "الحكومة حريصة على عدم التدخل في أي ملف يخص القضاء"، في إشارة إلى عدم نية الحكومة بحث ملف التحقيقات بانفجار المرفأ او تنحية البيطار.

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