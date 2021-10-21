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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

مكتبة مصر الجديدة تعرض فيلم حرب تشارلي ويلسون غدا

صدى البلد

أعلن الدكتور نبيل حلمى رئيس جمعية مصر الجديدة ان نادي سينما بمكتبة مصر الجديدة،سوف يعرض  فيلم "حرب تشارلي ويلسون" غدا الجمعة في تمام الساعة الخامسة مساءً، والعرض بمناقشة وتعليق الدكتور سامح توفيق.

جدير بالذكر أن فيلم حرب تشارلي ويلسون هو فيلم مأخوذ عن كتاب "حرب شارلي ويلسون" صاحب القصة الاستثنائية لأكبر عمل تغطية في التاريخ، ألفه جورج كريل الذي توفى في يونيو 2006م، والكتاب يسرد تفاصيل قيام الولايات المتحدة الأمريكية بتمويل المجاهدين الأفغان من أجل محاربة الاتحاد السوفيتي، وصدر الفيلم في ديسمبر 2007م

وتعد مكتبة مصر الجديدة  إحدى أبرز المنارات الثقافية، فهي تقدم مع صباح كل يوم جديد، حزمة مختلفة من الإبهار والتجديد في العناية بالمحتوى الفكري والثقافي والعلمي، ويقصدها الآلاف من طالبي المعرفة، قاصدين أرففها التي تضم كنوزًا متنوعة في مختلف ضروب المعرفة والثقافة الإنسانية، في حقول متعددة، عبر عدة سبل تتعدى الاطلاع المباشر في بيئة مهيأة إلى الاستعارة والتصوير والنسخ.

وقالت ايمان مهدى، مدير المكتبة أن مسيرة المكتبة بدأت في 20 نوفمبر من العام 1946م، باسم مكتبة "الأميرة فريال" التي أسستها وراعتها، بعد أن وضع حجر أساسها الملك فاروق في العام 1945م، وبمرور الأيام ولعوامل الزمن كان من المحتوم إجراء عمليات إعادة الروح لهذا الصرح الثقافى العريق بالتجديد والتطوير، لتدخل المكتبة مراحلها الجديدة، وتفتتح فى 27 يونيو من العام 1984 م ، لتبدأ رحلة جديدة قوامها التنوير ونشر الوعي والمعرفة، وهي الرسالة التي تضطلع بها، وتعمل على توفير مطلوباتها، عبر الأدوات المختلفة.

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