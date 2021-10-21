البحث العلمي تعلن تفاصيل المشاركة في ورشة عمل الوكالة الدولية للطاقة الذرية



اعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، أنه في إطار تعاون الأكاديمية والوكالة الدولية للطاقة الذرية IAEA عن ورشة العمل المشتركة الوكالة الدولية للطاقة الذرية IAEA – المنظمة الأسترالية للعلوم والتكنولوجيا النووية ANSTO (حدث إفتراضي) عن التقنيات النووية والنظائر للتراث الثقافي، وذلك خلال الفترة من 6 وحتى 9 ديسمبر 2021.

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وكانت قد اعلنت أكاديمية البحث العلمي فى اطار التعاون مع المعهد الدولى لتطبيقات تحليل النظم IIASA نعلن عن وظيفة باحث للعمل على تحليل ونمذجة فقر الطاقة ضمن برنامج الطاقة والمناخ والبيئة (ECE) في IIASA

واوضحت أن المهام الرئيسية لهذا المنصب:

- سيعمل المرشح المختار مع فريق متعدد التخصصات من العلماء الدوليين لتطوير نماذج حول موضوعات الوصول إلى الطاقة وتوفير خدمات وانتقالات الطاقة مثل تلك المتعلقة باتفاق باريس وأهداف التنمية المستدامة.

- يساهم المرشح المختار في المشاريع الجارية في IIASA ، مثل EDITS و NAVIGATE و ECEMF و Just Transfor ALL و ENGAGE.

- وضع سيناريوهات مستقبلية للوصول العادل إلى البنية التحتية الأساسية وخدمات الطاقة الحديثة التي تتيح العيش الكريم للجميع.

- تنسيق تبادل البيانات وقابلية التشغيل البيني بين فرق النماذج المختلفة ونشر النتائج ذات الصلة في المجلات المحكمة والمشاركة في المؤتمرات وورش العمل العلمية.

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