شاهد.. أنهار الحمم تتدفق من بركان جزيرة "لا بالما" في إسبانيا

عرضت قناة “العربية”، تقريرًا عن أحدث التطورات في بركان جزيرة “لا بالما” الإسبانية.



وأفاد التقرير، بأن هناك مشاهد جديدة لأنهار من الحمم تتدفق من فوهة بركان "لا بالما" مع استمرار ثورانه حتى اليوم.



وتسيل الحمم البركانية على منحدر الجبل لتسقط فوق جرف في المحيط الأطلسي، وتهدد التضاريس غير المستوية بفيضان الحمم عن مسارها الحالي، ما يهدد بتدمير مزيد من المنازل والأراضي الزراعية، علما بأن أكثر من 800 مبنى قد دمر إلى جانب بنى تحتية ومزارع الموز، بينما تم إجلاء أكثر من ستة آلاف ساكن من الجزيرة التي يقطنها حوالي 85 ألف ساكن، وهي جزء من أرخبيل جزر الكناري، قبالة شمال غرب إفريقيا.

مشاهد جديدة لأنهار من الحمم تتدفق من فوهة بركان "لا بالما" مع استمرار ثورانه حتى اليوم - YouTube